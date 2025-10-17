کاهش سهمیه سوخت کشاورزی در ماهنشان و ایجرود مشکل ساز شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، سید جمال موسوی، با اشاره به کاهش ۳۰ تا ۵۰ درصدی سهمیه سوخت ماشین‌آلات کشاورزی به ویژه تراکتورها در سال زراعی جاری، گفت: این اقدام یک‌جانبه شرکت پخش و پالایش فرآورده‌های نفتی باعث بروز مشکلات جدی و نارضایتی کشاورزان در شهرستان‌های ماهنشان، ایجرود و مناطق انگوران و عاد شده است. با توجه به اهمیت زمان کشت و نیاز مبرم کشاورزان به سوخت، این کمبود تهدیدی جدی برای کشاورزی منطقه محسوب می‌شود.

نماینده مردم ماهنشان و ایجرود در مجلس شورای اسلامی افزود: به وزیر نفت تذکر داده‌ایم که در اسرع وقت نسبت به رفع این مشکل اقدام کند و پیگیری‌های لازم در مجلس نیز ادامه دارد.

موسوی به وضعیت نیروهای شرکتی اشاره کرد و گفت: «انون تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی در مجلس به تصویب رسیده است و قرار بود دولت امسال راهکاری برای تعیین تکلیف این عزیزان ارائه دهد، اما متأسفانه تاکنون اقدامی انجام نشده و این نیروها در بلاتکلیفی به سر می‌برند. از مسئولین می‌خواهیم در اسرع وقت وضعیت این عزیزان را تعیین کنند.

نماینده مردم ماهنشان و ایجرود در مجلس شورای اسلامی با قدردانی از زحمات وزارت ارتباطات، گفت: بسیاری از مناطق استان زنجان، به ویژه شهرستان‌های ماهنشان، ایجرود، انگوران و عاد، همچنان با مشکلات آنتن‌دهی موبایل و اینترنت مواجه هستند و انتظار داریم وزارت ارتباطات به این موضوع توجه ویژه داشته باشد.

وی در خصوص نیروهای پیش‌دبستانی پس از سال ۹۱، نیروهای نهضتی و طرح امین یادآور شد: بر اساس قانون بودجه امسال قرار بود این عزیزان به صورت حق‌التدریس به کار گرفته شوند، اما هنوز اقدامی نشده است و پیگیری‌های لازم در این زمینه نیز ادامه دارد.