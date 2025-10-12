حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به نقشه‌های هواشناسی، تا بعدازظهر امروز در برخی مناطق جنوبی استان احتمال رشد ابر و وقوع ناپایداری موقت جوی دور از انتظار نیست.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان بوشهر تصریح کرد: تا روز دوشنبه وضعیت جوی نسبتاً آرامی برای استان مورد انتظار است و طی روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه با وزش باد نسبتاً شدید شمال غربی، سواحل استان مواج پیش بینی می‌شوند.

وی گفت: آسمان استان بوشهر در ساعت‌های آینده صاف تا کمی ابری همراه با غبار محلی، گاهی وزش باد و در برخی نقاط گردوخاک، در مناطق جنوبی گاهی افزایش ابر با احتمال وقوع ناپایداری موقت جوی و فردا در برخی نقاط مه صبحگاهی خواهد بد.

وی یادآور شد: جهت وزش باد امروز غالباً شمال غربی تا شمال شرقی و فردا به‌تدریج جنوب شرقی با سرعت ۸ تا ۲۸ گاهی تا ۳۶ کیلومتر در ساعت پیش بینی می‌شود.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان بوشهر تصریح کرد: ارتفاع موج دریا ۳۰ تا ۹۰ گاهی تا ۱۲۰ سانتی‌متر خواهد بود.