بهمن محمدی‌مقدم، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به تحلیل نقشه‌های هواشناسی استان گفت: امروز شاهد رشد ابر و گاهی افزایش سرعت وزش باد به میزان قابل ملاحظه در نقاط مختلف لرستان خواهیم بود.

وی افزود: این شرایط جوی، پدیده غالب آسمان استان طی پایان هفته خواهد بود.

آغاز هفته با جوی آرام و آفتابی

محمدی‌مقدم ادامه داد: بر اساس پیش‌بینی‌های هواشناسی، روزهای آغازین هفته آینده جوی آرام و پایدار با آسمانی صاف و آفتابی در استان حاکم خواهد بود.

کاهش تدریجی دما از روز شنبه

این کارشناس هواشناسی لرستان در بخش دیگری از سخنان خود به نوسانات دمایی اشاره کرد و گفت: از روز شنبه دماها به تدریج روندی کاهشی خواهند داشت و هوای خنک‌تری جایگزین خواهد شد.