به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید نصیر حسینی در خطبه‌های نماز جمعه شهر یاسوج به مسائل جهان اسلام و نسل‌کشی کودکان و زنان فلسطینی طی بیش از هفتاد سال پرداخت و اظهار کرد: قریب به دو سال است که مردم غزه زیر شدیدترین بمباران‌ها جان و خانه‌های خود را از دست دادند تا جایی که امروز بر ویرانه‌هایی که هیچ جایگاهی برای زندگی ندارد، رها شده‌اند.

وی تصریح کرد: وقتی غزه را ویران و نابود کردند و درهم کوبیدند و دیگر اثری از غزه نماند، جنایتکاری به‌نام ترامپ آمده برای ایجاد صلح که باید به آنها گفت اگر شما صلح‌دوست بودید و کمی انسانیت داشتید، چرا زمانی که این مظلومین ماه‌ها و روزها زیر بمباران نابود می‌شدند، اقدامی نکردید؟

امام جمعه یاسوج ادامه داد: چرا هرگاه رای بر توقف جنگ داده می‌شد، آمریکا وتو می‌کرد؟ این موضوع برای چندین سال است که پی در پی تکرار می‌شود، معلوم است که شما به دنبال صلح نیستید.

وی افزود: حالا چرا تن به صلح دادید؟ زیرا به اهداف شوم خود، یعنی خلع سلاح و نابودی حماس، دست نیافتید و رسوا شدید، مقاومت مردم جهان علیه شما شدت گرفت. در همین حرکت کاروان صمود دیدید که چگونه جهان علیه شما به پا خواست و همه آزادی‌خواهان عالم علیه شما قیام کردند.

آیت الله حسینی افزود: البته ما هنوز به این صلح اعتمادی نداریم، چرا که شاید وقتی اسرا را پس گرفتند، دوباره عملیات جنایت‌بار خود را از سر گیرند.

وی بیان کرد: وظیفه مسلمانان و همه آزادی‌خواهان عالم این است که در مقابل این رژیم‌های جبّار و ستمگر بایستند.

امام جمعه یاسوج در بخش دیگری از خطبه‌های خود به مناسبت‌های داخلی اشاره و اظهار کرد: شنبه مصادف با روز تربیت بدنی و ورزش است، ورزش و تربیت بدنی را پاس بداریم و به آن توجه کنیم، انسان هم بدن و جسم دارد و هم روح و روان که همه از نعمت‌های پروردگار است، همان‌گونه که باید روحمان را به درستی تربیت و پرورش دهیم، از بدن نیز باید مراقبت کنیم.

وی تصریح کرد: یکی از راه‌های سلامت بدن، روان و روح، ورزش است. با توجه به تغییر شرایط زندگی، ورزش یکی از راه‌های جلوگیری از بیماری‌ها و دردهاست و خود، نسخه درمانی و پیشگیری بدون هزینه به شمار می‌رود.

۸۰ درصد صادرات کشور بر پایه نفت و گاز است

آیت‌الله حسینی در ادامه به روز سه شنبه ۲۹ مهر به نام روز صادرات اشاره کرد و گفت: یک کشور و یک ملت باید صادرات ارزشمند داشته باشد وقتی زیرساخت‌های یک کشور به درستی شکل گرفته باشد، قطعاً باید صادرات انجام شود.

وی بیان کرد: همه کشورها امروز برای ایجاد تولید، سرمایه‌گذاری داخلی و کسب ارز از طریق صادرات تلاش می‌کنند، همان‌گونه که گاهی از تولیدات دیگر کشورها استفاده می‌کنیم، ما نیز باید صاحب صادرات، تکنولوژی و تولیداتی باشیم که دیگران از آن بهره ببرند و ما نیز از صادرات منتفع شویم.

آیت الله حسینی تاکید کرد: اگرچه ۸۰ درصد صادرات ما بیشتر بر پایه نفت و گاز است اما مواردی مانند مواد شیمیایی، پلاستیک، میوه، خشکبار، خودرو و فلزات و ظرفیت‌های دیگری داریم.

وی ادامه داد: با توجه به ظرفیت‌های داخلی، بازار گسترده و تجربه‌های بسیار خوب و ارزشمندی که در راستای دور زدن تحریم‌ها داریم، می‌توانیم نفت، گاز و صادرات خود را به نحو احسن انجام دهیم و آمریکا هیچ غلطی نمی‌تواند بکند.

خام فروشی در شأن و شایستگی کشور ما نیست

امام جمعه یاسوج نسبت به خام‌فروشی مواد اشاره کرد و گفت: خام‌فروشی صحیح نیست، اینکه مواد خام را با ارزان‌ترین قیمت صادر کنیم و بعد با گران‌ترین قیمت بازخرید کنیم، در شأن و شایستگی ملت و نظام و کشور ما نیست، باید به این مسائل حتماً توجه شود.

وی با اشاره به اجلاس اخیر شرم الشیخ، تأکید کرد: در این اجلاس دیدید که ترامپ چقدر خود را برتر از همه می‌دانست یک جا ایستاده بود تا همه بیایند و با او عکس بگیرند و به هرکسی که می‌آمد، طعنه‌ای می‌زد و سخنی می‌گفت و او را مسخره می‌کرد.

آیت‌الله حسینی با بیان اینکه خدا را شکر که مسئولین ما تدبیر کردند و در این جلسه شرم‌آور حضور نیافتند، افزود: نمی‌توانیم در کنار کسی که علیه ملت ما اقدام جنگی کرده و این همه جنایت مرتکب شده بایستیم و پشت یک میز بنشینیم تا جنایاتش را تطهیر کند، شأن و شخصیت مسئولین و ملت ما بالاتر از آن است که در کنار چنین افرادی برای صلح جهانی یا منطقه‌ای تصمیم گرفته شود.

وی در پایان خطبه‌ها گفت: آن چیزی که اینها را وادار به این مسئله کرد مقاومت مردم مظلوم غزه و فلسطین و همان بیداری جهانی بود که شکل گرفت و امیدواریم خداوند شر این افراد ظالم را از جهان اسلام و بشریت کوتاه کند.