به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام و المسلمین سید ابوالحسن فاطمی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته شهرکرد، با استناد به حدیثی از حضرت امیرالمؤمنین علی (ع)، حضور در مساجد را عامل بهره‌مندی از ده نعمت الهی دانست و گفت: از جمله این برکات می‌توان به یافتن برادر دینی مفید، کسب علم جدید، دریافت آیه‌ای برای تقویت اعتقادات، بهره‌مندی از رحمت الهی و ترک گناه از روی حیا یا خشیت اشاره کرد.

وی با یادآوری سیره شهید محراب آیت‌الله دستغیب (ره)، بر اهمیت اتصال صفوف نمازگزاران تأکید کرد و افزود: ایشان حتی در حین خطبه‌ها نیز بر رعایت این اصل پافشاری داشتند.

امام جمعه شهرکرد همچنین حدیثی از امام صادق (ع) را نقل کرد و سه خصلت ضروری برای مرد در زندگی خانوادگی را چنین برشمرد: معاشرت نیکو با خانواده، گشاده‌دستی همراه با حساب‌وکتاب، و صبر در برابر سختی‌ها. وی بداخلاقی در منزل را عامل عذاب قبر دانست و گفت: مرد مؤمن نباید در خانه بدرفتار باشد.

فاطمی با ذکر خاطره‌ای از یک خانواده مذهبی، تأمین مالی خانواده را نیازمند تدبیر دانست و اظهار کرد: وسعت دادن به زندگی باید با برنامه‌ریزی و اندازه‌گیری همراه باشد؛ بخشش به خروار، حساب به دینار.

وی به مناسبت روز بزرگداشت حافظ شیرازی، از جایگاه معنوی این شاعر بزرگ یاد کرد و گفت: حافظ با قرائت قرآن، عبادت سحرگاهی و ارادت به اهل بیت (ع) به مقام والایی دست یافت.

فاطمی همچنین با نقل خاطره‌ای از مرحوم دکتر زرین‌کوب، تغییر نگرش وی نسبت به تاریخ اسلام را نشانه‌ای از تحول فکری دانست و افزود: استاد زرین‌پور نیز تجربه‌ای شخصی از ارتباط دیوان حافظ با واقعه عاشورا داشت که نگاهش به فال حافظ را دگرگون کرد.

وی با اشاره به روایت دکتر زرین‌کوب از گفت‌وگوی یک پیرمرد درباره امام حسین (ع) و دیوان حافظ، این تجربه را نقطه آغاز سخنرانی‌ای در روز عاشورا دانست که اشک بسیاری از حاضران را جاری ساخت.

امام جمعه شهرکرد در ادامه با اشاره به نگرانی متدینین از وضعیت حجاب، اظهار کرد: اگر قرار است وحدت ملی حفظ شود، مؤمنین باید با رفتار خود فضای فرهنگی را تغییر دهند؛ هرچه لباس‌ها کوتاه‌تر می‌شود، مؤمنین باید لباس‌های بلندتر بپوشند.

وی با ذکر خاطره‌ای از سال ۱۳۶۴، تغییر پوشش مردم در دوران پهلوی را یادآور شد و گفت: قبای بلند نشانه نجابت بود و پوشیدن کت با اکراه همراه بود؛ این حیا و نجابت باید حفظ شود.

فاطمی با انتقاد از تأثیرات فرهنگ غربی بر پوشش و بنیان خانواده، از آنچه «جاهلیت مدرن» نامید ابراز نگرانی کرد و افزود: تقلید کورکورانه از فرهنگ غرب، انسان را بی‌هویت می‌سازد.

وی همچنین با اشاره به آتش‌بس در غزه و سنت‌های رایج در مجالس ترحیم، بر ضرورت برگزاری مراسم با هدف رحمت و خیرات تأکید کرد و گفت: بهتر است این مراسم در مسجدی نزدیک منزل برگزار شود تا از هزینه‌های سنگین جلوگیری شود.

امام جمعه شهرکرد با انتقاد از هزینه‌های سنگین تاج گل، پیشنهاد جایگزینی آن با کمک‌های خیریه را مطرح کرد و افزود: در برخی شهرها مانند اصفهان، این طرح اجرا شده و یادبود متوفی به صورت محترمانه در مراسم قرائت می‌شود.

وی در پایان با توجه به خشکسالی اخیر، از مردم خواست در صورت عدم بارش، روزهای چهارشنبه، پنج‌شنبه و جمعه را روزه بگیرند و پس از نماز جمعه، نماز باران اقامه کنند.