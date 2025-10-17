فاطمیان: روحیه عاشورایی مردم غزه به شکست رژیم صهیونیستی منجر شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید مرتضی فاطمیان در خطبههای این هفته نماز جمعه بخش بشاریات و شهر خاکعلی، با اشاره به سالروز شهادت شهید یحیی سنوار از رهبران برجسته مقاومت اسلامی، گفت: سنوار در نامههای خود بارها از آمادگی برای مرگ در میدان نبرد سخن گفته بود و امروز نبرد غزه تجلی همان روحیه عاشورایی است که توانست طوفان الاقصی را به زلزلهای ویرانگر برای پایههای نظم امنیتی رژیم صهیونیستی تبدیل کند و شکستی غیرقابل ترمیم را به آن تحمیل نماید.
وی افزود: مقاومت مردم غزه، تنها یک رویارویی نظامی نیست، بلکه مبارزهای ایمانی و فرهنگی در برابر منطق ظلم و اشغالگری است. رزمندگان فلسطینی با ایمان به وعده الهی و تکیه بر اراده ملتها، نشان دادند که اراده مؤمنان بر زر و زور غاصبان پیروز است.
حجت الاسلام فاطمیان اضافه کرد: امروز طوفان الاقصی نهتنها رژیم صهیونیستی را در تنگنای امنیتی قرار داده، بلکه افکار عمومی جهان را نسبت به ماهیت ظالمانه این رژیم بیدار کرده است.
امام جمعه خاکعلی در ادامه با اشاره به سالروز قطع روابط سیاسی ایران و انگلستان در سال ۱۳۳۰ اظهار داشت: ملت ایران در طول تاریخ، نهتنها آمریکا جنایتکار بلکه تعدادی از دولتهای اروپایی را نیز خدعهگر، استعماری و غیرقابل اعتماد میداند.
وی تاکید کرد: تجربه روابط گذشته نشان داده است که هرگاه ایران به این کشورها اعتماد کرده، با خیانت و زیادهخواهی آنان مواجه شده است.
فاطمیان خاطرنشان کرد: امروز نیز ملت ایران با تکیه بر خودباوری و ایستادگی، اجازه نخواهد داد بیگانگان در امور داخلی کشور نفوذ کنند یا عزت ملی را خدشهدار سازند.
وی در پایان با تسلیت سالروز شهادت آیتالله حاج مصطفی خمینی یادآور شد: شهادت فرزند برومند امام راحل توسط عوامل رژیم منحوس پهلوی، نقطه عطفی در بیداری ملت ایران بود و موجی از خشم و آگاهی را علیه استبداد در کشور برانگیخت.
