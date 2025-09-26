  1. استانها
  2. قزوین
۴ مهر ۱۴۰۴، ۱۴:۵۰

امام جمعه خاکعلی: مذاکره همراه با تهدید پذیرفتنی نیست

امام جمعه خاکعلی: مذاکره همراه با تهدید پذیرفتنی نیست

خاکعلی – امام جمعه خاکعلی با بیان اینکه مذاکره همراه با تهدید پذیرفتنی نیست گفت: ایران در مسیر غنی‌سازی عقب‌نشینی نخواهد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید مرتضی فاطمیان در خطبه‌های این هفته نماز جمعه با اشاره به جایگاه راهبردی انرژی هسته‌ای و مواضع جمهوری اسلامی ایران در برابر فشارهای خارجی، تأکید کرد: ما بنا نداریم از سلاح استفاده کنیم اما غنی‌سازی را ادامه خواهیم داد.

وی افزود: علم ما با تهدید و بمباران از بین نمی‌رود و ایران هیچ‌گاه در مسیر توسعه هسته‌ای خود از اصولش عقب‌نشینی نخواهد کرد.

وی با اشاره به بی‌نتیجه بودن مذاکره با آمریکا در شرایط کنونی، اظهار داشت: مذاکره‌ای که با تهدید همراه باشد از سوی هیچ ملت با شرفی پذیرفته نیست و چنین مذاکره‌ای نه سودی برای ما دارد و نه ضرری را دفع خواهد کرد.

امام جمعه خاکعلی اضافه کرد: جمهوری اسلامی ایران تسلیم فشار نشده و نخواهد شد.

وی با تأکید بر اینکه ایران قصد دارد به دنیا نشان دهد توانایی مقاومت در برابر فشارهای اقتصادی، سیاسی و نظامی را دارد، گفت: طبق رهنمودهای حکیمانه مقام معظم رهبری، ایران در عین مقاومت، بر حقانیت خود مصر است و هرگونه فشار برای توقف غنی‌سازی را غیرقابل قبول می‌داند.

حجت‌الاسلام فاطمیان در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به اهمیت توجه به استعدادهای جوان ایرانی، خطاب به مسئولان گفت: توصیه می‌کنم همواره اهمیت استعداد جوان ایرانی را مورد نظر داشته باشید.

وی تاکید کرد: همان‌گونه که سید حسن نصرالله برای جهان اسلام ثروتی عظیم بود، امروز نیز جوانان ما سرمایه‌های وحدت و اقتدار ملی هستند.

امام جمعه خاکعلی با اشاره به نقش جوانان در پیشرفت علمی و دفاعی کشور، تأکید کرد: جوان ایرانی با انگیزه، ایمان و دانش می‌تواند موتور محرک توسعه کشور باشد.

وی در پایان یادآور شد: باید با حمایت از این نسل، مسیر قوی شدن را که رهبر معظم انقلاب به‌عنوان راه علاج کشور معرفی کرده‌اند، با جدیت دنبال کنیم.

کد خبر 6602452

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها