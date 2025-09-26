امام جمعه خاکعلی: مذاکره همراه با تهدید پذیرفتنی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید مرتضی فاطمیان در خطبه‌های این هفته نماز جمعه با اشاره به جایگاه راهبردی انرژی هسته‌ای و مواضع جمهوری اسلامی ایران در برابر فشارهای خارجی، تأکید کرد: ما بنا نداریم از سلاح استفاده کنیم اما غنی‌سازی را ادامه خواهیم داد.

وی افزود: علم ما با تهدید و بمباران از بین نمی‌رود و ایران هیچ‌گاه در مسیر توسعه هسته‌ای خود از اصولش عقب‌نشینی نخواهد کرد.

وی با اشاره به بی‌نتیجه بودن مذاکره با آمریکا در شرایط کنونی، اظهار داشت: مذاکره‌ای که با تهدید همراه باشد از سوی هیچ ملت با شرفی پذیرفته نیست و چنین مذاکره‌ای نه سودی برای ما دارد و نه ضرری را دفع خواهد کرد.

امام جمعه خاکعلی اضافه کرد: جمهوری اسلامی ایران تسلیم فشار نشده و نخواهد شد.

وی با تأکید بر اینکه ایران قصد دارد به دنیا نشان دهد توانایی مقاومت در برابر فشارهای اقتصادی، سیاسی و نظامی را دارد، گفت: طبق رهنمودهای حکیمانه مقام معظم رهبری، ایران در عین مقاومت، بر حقانیت خود مصر است و هرگونه فشار برای توقف غنی‌سازی را غیرقابل قبول می‌داند.

حجت‌الاسلام فاطمیان در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به اهمیت توجه به استعدادهای جوان ایرانی، خطاب به مسئولان گفت: توصیه می‌کنم همواره اهمیت استعداد جوان ایرانی را مورد نظر داشته باشید.

وی تاکید کرد: همان‌گونه که سید حسن نصرالله برای جهان اسلام ثروتی عظیم بود، امروز نیز جوانان ما سرمایه‌های وحدت و اقتدار ملی هستند.

امام جمعه خاکعلی با اشاره به نقش جوانان در پیشرفت علمی و دفاعی کشور، تأکید کرد: جوان ایرانی با انگیزه، ایمان و دانش می‌تواند موتور محرک توسعه کشور باشد.

وی در پایان یادآور شد: باید با حمایت از این نسل، مسیر قوی شدن را که رهبر معظم انقلاب به‌عنوان راه علاج کشور معرفی کرده‌اند، با جدیت دنبال کنیم.