به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسین اسلامی در خطبه‌های نمازجمعه این هفته شهرستان تربت جام همگان را به رعایت اخلاق و تقوای سیاسی دعوت و سپس از مجاهدت‌های ارتش جمهوری اسلامی ایران و تلاش‌های کارکنان سازمان امنیت سیاسی ارتش و تیپ ۳۸ تربت‌جام در تأمین امنیت کشور در شرایط پرخطر، قدردانی کرد.

امام‌جمعه تربت‌جام با اشاره به تأکیدات رهبری، خواستار قرائت سوره فتح به نیت سلامتی مجاهدان راه خدا شد و ادامه‌داد: نهاد سیاسی ارتش، روحیه انقلابی، ایمان و وطن‌پرستی را در میان نیروهای مسلح گسترش می‌دهد.

شهادت یحیی سنوار و پیروزی تاریخی مقاومت

وی در بخش دیگری از خطبه‌ها، به‌مناسبت سالگرد شهادت یحیی سنوار، به نقش پولادین این چهره درخشان مقاومت فلسطین و جهان اسلام در مبارزه با رژیم غاصب صهیونیستی پرداخت و افزود: لحظه شهادت این مجاهدت خستگی‌ناپذیر نمونه بارز برافروخته شدن «پرچم مقاومت و شهامت» در عصر حاضر است.

اسلامی با اشاره به سال‌روز عملیات مقاومت فلسطین موسوم به «طوفان‌الاقصی»، این عملیات را یک ضربه مهلک و جبران‌ناپذیر بر پیکره رژیم صهیونیستی خواند و تأکید کرد: این عملیات غرورآفرین، افسانه شکست‌ناپذیری اسرائیل را برای همیشه دفن و این رژیم غاصب را مستأصل و امنیت داخلی آن را با چالش جدی مواجه کرد.

امام جمعه تربت جام، مهاجرت بیش از سه میلیون نفر از سرزمین‌های اشغالی را تأییدکننده این ضربه کاری دانست و افزود: امروز در افکار عمومی جهان، اجماعی تاریخی علیه اسرائیلی‌ها را به چشم می‌بینیم که ثمره مجاهدت‌های شخصیت‌های عاشورایی مانند یحیی سنوار و محمد الضیف است.

انتقاد شدید از آمریکا و رد مذاکره از موضع ضعف

وی با انتقاد شدید از سیاست‌های آمریکا، ترامپ را نوکری برای رژیم صهیونیستی خواند و اظهارکرد: آنچه در نشست‌های بین‌المللی به نمایش گذاشته شد، نمایش زشت و تهوع‌آوری از استکبار آمریکایی و سقوط اخلاق در نظام بین‌الملل بود.

اسلامی در واکنش به این‌که ترامپ خود را «رئیس جمهور صلح» خوانده، یادآورشد: دونالد ترامپ نه تنها این‌که «رئیس جمهور صلح» نیست، بلکه وی یک رئیس جمهور بداخلاق و جنایتکاری است که افکار او در اختیار سگ هار و خونخواری منطقه مثل نتانیاهو، قرار دارد.

امام جمعه تربت جام همچنین به شروط مذاکره با ایران که از سوی مقامات آمریکایی مطرح می‌شود، واکنش نشان داد: پیش‌شرط مذاکره با ایران این است که ایران هسته‌ای خود، مقاومت را قطع کند و اسرائیل را به رسمیت بشناسد. این تصمیم آن‌ها، منظورشان از مذاکره داد و ستد است؛ این‌که آنچه ما می‌گوئیم، شما امضا کنید.

وی به ناتوانی آمریکا برای جلوگیری از قدرت سه کشور ایران، روسیه و چین اشاره کرد و با تأکید بر این‌که تلاش آمریکا برای جلوگیری از پیشرفت ایران بی‌نتیجه خواهد بود، اظهار امیدواری کرد که این نبرد در نهایت به سلامت و پیروزی کامل جبهه حق پایان یابد.