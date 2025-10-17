  1. استانها
  2. اصفهان
۲۵ مهر ۱۴۰۴، ۱۶:۲۳

فرزندی پور:  ۲ تصادف در کویر مرنجاب ۵ مصدوم داشت

اصفهان -رئیس مرکز اورژانس کاشان از وقوع دو سانحه رانندگی در کویر مرنجاب و انتقال پنج مصدوم این حوادث به بیمارستان سیدالشهدا آران و بیدگل خبر داد.

مهرداد فرزندی‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: امروز دو مورد سانحه رانندگی در مسیرهای کویری مرنجاب به مرکز ارتباطات اورژانس کاشان گزارش شد که در پی آن پنج نفر مصدوم شدند.

وی با اشاره به جزئیات حادثه نخست گفت: در برخورد خودروی پرادو با موتورسیکلت، سه نفر دچار آسیب شدند. در حادثه دوم نیز سقوط یک دستگاه موتورسیکلت موجب مصدومیت دو سرنشین آن شد.

رئیس مرکز اورژانس کاشان افزود: بلافاصله پس از اعلام گزارش، آمبولانس‌های پایگاه نوش‌آباد و شهید رجایی از اورژانس ۱۱۵ و همچنین یک دستگاه آمبولانس از جمعیت هلال احمر به محل اعزام شدند.

فرزندی‌پور تصریح کرد: اقدامات درمانی اولیه در محل توسط تکنسین‌های فوریت‌های پزشکی انجام و هر پنج مصدوم برای پیگیری درمان به بیمارستان سیدالشهدا آران و بیدگل منتقل شدند.

