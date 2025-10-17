  1. استانها
مولوی:پژو پارس با راننده ۱۱ ساله در اصفهان توقیف شد

اصفهان - رئیس پلیس راه استان اصفهان از توقیف پژو پارس با راننده ۱۱ ساله در محورهای مواصلاتی این استان خبر داد.

سرهنگ علی مولوی در گفتگو با خبرنگار مهر از توقیف یک دستگاه خودروی پژو پارس به رانندگی کودکی ۱۱ ساله توسط تیم گشت نامحسوس پلیس در محورهای مواصلاتی استان خبر داد.

وی با ابراز نگرانی از افزایش این‌گونه موارد گفت: متأسفانه روزانه شاهد رشد اقدامات بسیار خطرناک والدین در واگذاری خودرو به فرزندان زیر سن قانونی هستیم. به خانواده‌ها به جد توصیه می‌شود به هیچ وجه پیش از اخذ گواهینامه رسمی، خودرو را چه برای آموزش و چه برای رانندگی، در اختیار فرزندان خود قرار ندهند.

رئیس پلیس راه استان اصفهان با اشاره به عواقب تلخ و دردناک این رفتار خاطرنشان کرد: والدینی که خودرو را در اختیار فرزندان نابالغ خود قرار می‌دهند، باید آگاه باشند که در صورت بروز حادثه، کودک می‌تواند به عنوان «مجرم» وارد فرآیند قضائی شود.

وی از خانواده‌ها خواست تا با رعایت قانون و آموزش صحیح، مانع از بروز چنین اتفاقات ناگواری شوند.

