«شهرداری بندرعباس» و «دشتی پارسیان» به مرحله بعدی صعود کردند

مهدی جعفری مسئول کمیته فوتبال ساحلی استان هرمزگان در گفتوگو با خبرگزاری مهر با اشاره به برگزاری مسابقات لیگ برتر فوتبال ساحلی جوانان کشور، گفت: این رقابتها با حضور ۲۲ تیم در شش گروه سه و چهار تیمی به صورت مجتمعای در شهرهای یزد، بندرعباس، بوشهر، رودسر، اردکان و سمنان برگزار شد و تیمها طی سه روز با حریفان خود به رقابت پرداختند.
وی افزود: استان هرمزگان در این دوره از مسابقات با چهار نماینده حضور داشت در پایان رقابتهای گروهی تیم شهرداری بندرعباس به عنوان سرگروه از گروه پنجم و شهرداری دشتی پارسیان به عنوان تیم دوم گروه ششم جواز صعود به مرحله بعدی را کسب کردند اما دو نماینده دیگر استان فولاد هرمزگان و آبیپوشان هرمز از صعود بازماندند.
جعفری تصریح کرد: در مجموع ۱۲ تیم از گروههای مختلف به مرحله بعد راه یافتند که در این مرحله تیمها در سه گروه با یکدیگر رقابت خواهند کرد تا نمایندگان نهایی راهی مراحل بعدی شوند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: حضور نمایندگان هرمزگان در مرحله بعدی رقابتها نشاندهنده رشد و توسعه فوتبال ساحلی جوانان استان است.
نظر شما