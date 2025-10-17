  1. استانها
دستگیری ۷ نفر دلال ارزی در مرز مهران

ایلام - فرمانده انتظامی شهرستان مهران از توقیف ۱۹ دستگاه موتورسیکلت متخلف و دستگیری ۷ نفر دلال ارزی در پایانه شهیدسلیمانی در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سروش اصل مرز اظهار داشت: در راستای مطالبه به حق مردم و به منظور ارتقای امنیت اجتماعی در جامعه، طرح ارتقاء امنیت اجتماعی محله محور با اولویت برخورد با برهم زنندگان نظم عمومی در سطح شهر و پایانه شهید سلیمانی به مرحله اجرا درآمد.

وی افزود: ماموران انتظامی شهرستان مهران در اجرای این طرح موفق شدند ۱۹ دستگاه موتورسیکلت متخلف و هنجارشکن را توقیف و تعداد ۷ نفر از دلالان ارزی در پایانه شهید سلیمانی را دستگیر کنند.

این مقام انتظامی در پایان با اشاره به اینکه اجرای این طرح‌ها به صورت مستمر در راستای برقراری امنیت پایدار ادامه خواهد داشت، گفت: متهمان پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.

