حسین درخشان، مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان سمنان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از وقوع حادثه ریزش کوه در محور بنه کوه به سمت پل راه‌آهن گرمسار در شامگاه روز جمعه خبر داد که متأسفانه به مصدومیت پنج نفر و فوت یک شهروند در محل انجامید.

وی با اشاره به حضور فوری تیم‌های امدادی و فوریت‌های پزشکی در محل پس از دریافت گزارش اظهار داشت: عملیات امدادرسانی در کوتاه‌ترین زمان ممکن به انجام رسید.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان سمنان خاطرنشان کرد: مصدومان حادثه که وضعیت جسمانی آنان توسط امدادگران پایدار تشخیص داده شد، با اختیار و رضایت کامل از پذیرش انتقال به بیمارستان صرف‌نظر کردند.

وی اعلام کرد: بررسی‌های اولیه از محل وقوع حادثه نشان می‌دهد که مسیر ارتباطی، قربانی ریزش گسترده‌ای از ارتفاعات مشرف به جاده شده است.

درخشان با تأکید بر لزوم توجه به هشدارهای ایمنی در جاده‌های کوهستانی، از شهروندان خواست هنگام تردد از این محورها نهایت دقت را داشته باشند.

وی آموزش و آگاه‌سازی مردم و رانندگان نسبت به خطر ریزش کوه در فصول پرباران و شرایط نامساعد جوی را راهکاری کلیدی برای کاهش خسارت‌های جانی و مالی برشمرد.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان سمنان همچنین از دستگاه‌های ذی‌ربط خواست با در نظر گرفتن ویژگی‌های جغرافیایی استان، تمهیدات پیشگیرانه لازم را در حوزه راه‌سازی و مدیریت بحران به کار گیرند.