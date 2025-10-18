نماینده کرمانشاه: رفع بیکاری و عدالت حقوق کارکنان در اولویت است

به گزارش خبرنگار مهر، فضلالله رنجبر نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی در مراسم بیستمین جشنواره شهید رجایی استان که صبح شنبه با حضور علاءالدین رفیعزاده معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، محمدصالح اولیا رئیس سازمان ملی بهرهوری ایران، حجتالاسلام حبیبالله غفوری نماینده ولیفقیه در استان کرمانشاه، منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه و جمعی از مسئولان دستگاههای اجرایی استان برگزار شد، اظهار کرد: حضور مدیران توانمند و دلسوز، زمینهساز ارتقای کیفیت خدمات در دستگاههای اجرایی است و ما قدردان تلاشهای آنان هستیم.
وی با اشاره به ایثارگریها و مجاهدتهای مردم کرمانشاه در دوران دفاع مقدس و جنگ تحمیلی، افزود: مردم استان با وحدت و همبستگی، از مرزها و نظام جمهوری اسلامی دفاع کردند و امروز وظیفه داریم یاد و خدمات آنها را پاس بداریم و زمینه خدمترسانی بهتر به مردم فراهم کنیم.
رنجبر در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر مشکلات حوزه بیکاری استان گفت: بیشترین مراجعات مردم به دستگاههای اجرایی مربوط به اشتغال است. با توجه به اینکه حدود سی درصد پستهای اداری خالی است، انتظار داریم سهمیه استخدامی استان کرمانشاه افزایش یابد تا جوانان تحصیلکرده این منطقه فرصت خدمت و اشتغال پیدا کنند.
وی همچنین به مسأله ساماندهی نیروهای شرکتی اشاره کرد و گفت: این نیروها پس از سالها خدمت، باید از محدودیتها رها شده و امنیت شغلی و انگیزه بیشتری داشته باشند تا بتوانند مؤثرتر در خدمت مردم باشند.
رنجبر به وضعیت حقوق و دستمزد کارکنان دولت نیز پرداخت و تصریح کرد: برخورد سلیقهای و عدم عدالت در پرداختها مشکلاتی ایجاد کرده است که نیازمند اصلاحات و بازنگری دقیق و کارشناسی است. این اقدامات باید با هدف ارتقای رضایتمندی کارکنان و خدمات بهتر به مردم صورت گیرد.
وی افزود: اصلاح نظام اداری و شفافسازی در فرآیند ارائه خدمات، کاهش مراجعات غیرضروری مردم و تسهیل دسترسی آنان به خدمات دولتی، از دیگر مواردی است که باید در اولویت برنامههای اجرایی قرار گیرد.
نماینده مردم کرمانشاه در مجلس در پایان تأکید کرد: با تعامل، برنامهریزی دقیق و استفاده از ظرفیتهای قانونی و کارشناسی، میتوان بیکاری، مشکلات معیشتی کارکنان و کاستیهای نظام اداری را برطرف کرد و امید و انگیزه مردم و کارکنان دولت را افزایش داد.
