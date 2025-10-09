رنجبر: وحدت اقوام و مذاهب، رمز اقتدار ملی و انسجام ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، فضلالله رنجبر بعد از ظهر پنجشنبه در جریان سفر استاندار کرمانشاه به بخش کوزران که با همراهی معاونان استاندار و مدیران اجرایی استان انجام شد، با تأکید بر وحدت و همدلی اقوام و مذاهب استان گفت: وحدت اهلسنت، اهلحق و اهلتشیع، نشانهای روشن از انسجام ملی و عشق مردم این دیار به ایران و نظام جمهوری اسلامی است.
رنجبر با اشاره به حضور پرشور مردم در کنار مسئولان، روحانیت معظم و مدیران استان افزود: دشمن امروز با هر شعار و تابلویی به دنبال تضعیف و تجزیه ایران است، اما حضور مردم مؤمن و وفادار در کنار دولت و نظام، نشاندهنده اقتدار ملی و انسجام واقعی ملت ایران است.
وی با اشاره به محدودیتهای اعتباری کشور گفت: در شرایط دشوار اقتصادی باید همه ما با حوصله و انصاف به دنبال رفع مشکلات مردم باشیم. مدیران دلسوزانه پای کارند و پیگیرانه مباحث را دنبال میکنند.
رنجبر با اشاره به مطالبات اساسی مردم منطقه از جمله پروژه سامانه سردسیری و راه کوزران اظهار کرد: پروژه سامانه سردسیری از مطالبات جدی مردم دشت روانسر و بخش مرکزی است و اجرای آن میتواند منطقه را متحول کند. همچنین موضوع راه کوزران در سازمان برنامه و بودجه پیگیری شده و بهزودی با مصوبه جدید، عملیات اجرایی آغاز خواهد شد.
وی ضمن قدردانی از استاندار و مسئولان استان گفت: مدیران استان نگاه مثبتی به توسعه کوزران دارند و امیدواریم با هماهنگی کامل، شاهد آغاز بهکار این طرحها باشیم.
نماینده مردم کرمانشاه در بخش دیگری از سخنان خود به مشکلات کشاورزان منطقه اشاره کرد و بیان داشت: دشت سنجابی یعنی کشاورزی، یعنی زندگی مردم. امروز کشاورزان با افزایش قیمت نهادهها و کاهش حمایتها مواجهاند و قیمت خرید گندم باید واقعیتر و منصفانهتر تعیین شود تا کشاورزان متضرر نشوند.
وی همچنین خواستار نظارت بیشتر بر کارخانههای آرد و نهادههای کشاورزی شد و تأکید کرد: حق کشاورزان بومی نباید در کارخانههای استانهای دیگر تضییع شود و هماهنگی و نظارت جدی بر این بخش ضروری است.
رنجبر با اشاره به وضعیت نامناسب برخی جادههای روستایی تأکید کرد: باید اولویتبندی مشخصی در بهسازی راههای روستایی انجام شود، چراکه برخی مسیرها در حد راه نیستند و نیاز فوری به آسفالت دارند.
وی در خصوص کمبود آب نیز گفت: بخشهایی از کوزران با مشکلات جدی در زمینه آب شرب روبهرو هستند و لازم است کمیتهای ویژه برای بررسی و حل مشکل آبرسانی روستاها تشکیل شود.
نماینده مردم کرمانشاه همچنین از لزوم توسعه زیرساختهای بهداشتی، احداث داروخانههای جدید و افزایش سطح خدمات درمانی در مناطق دور از مرکز استان سخن گفت و افزود: فاصله زیاد این مناطق با مرکز استان ایجاب میکند خدمات درمانی در خود بخشها تقویت شود تا مراجعه به کرمانشاه کاهش یابد.
رنجبر با اشاره به ظرفیتهای گردشگری منطقه تصریح کرد: سراب قرهدانه و آثار تاریخی کوزران از فرصتهای بزرگ توسعه گردشگری هستند و با همکاری میراث فرهنگی، جهاد کشاورزی و منابع طبیعی میتوان طرح جامعی برای بهرهبرداری و رونق اقتصادی منطقه تدوین کرد.
وی با ابراز خرسندی از همدلی و حضور مسئولان و مردم در این نشست گفت: این وحدت و انسجام، رمز ماندگاری ایران است و مردم کوزران، اهل حق، اهلسنت و اهلتشیع، با وفاداری به وطن و نظام، الگویی از وحدت اسلامی را به نمایش گذاشتهاند.
نماینده مردم کرمانشاه در پایان تأکید کرد: همه ما وظیفه داریم با خدمت صادقانه، قدردان این مردم شریف باشیم و در مسیر توسعه و پیشرفت منطقه کوزران، گامهای عملی و مؤثر برداریم.
