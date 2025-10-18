به گزارش خبرگزاری مهر، دومین دوره مسابقات بین‌المللی قرآن کشور قزاقستان از ۲۲ تا ۲۵ مهر ۱۴۰۴، به عنوان یکی از رویدادهای نوپای قرآنی در منطقه آسیای میانه، میزبان ۲۱ نفر از برترین حافظان قرآن از کشورهای مختلف در مسجد جامع ملی شهر آستانه بود. این مسابقات قرآن تنها در بخش حفظ برگزار شد.

حجت‌الاسلام سیدعلی حسینی از استان قم و با انتخاب دبیرخانه کمیته اعزام و دعوت از قاریان و به همت مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه به عنوان نماینده جمهوری اسلامی ایران به این مسابقات اعزام شد.

این رویداد به مناسبت روز ملی جمهوری قزاقستان و همچنین سی و پنجمین سالگرد تأسیس اداره دینی مسلمانان این کشور ترتیب داده شده بود.

در مراسم افتتاحیه این مسابقات، مفتی اعظم قزاقستان سخنرانی داشت، همچنین پیام رئیس مجلس سنا قرائت شد که در آن بر نقش قرآن در ترویج اخلاق، معنویت و همبستگی میان ملت‌ها تأکید شد.

در روز دوم این دوره از مسابقات، نماینده کشورمان اگرچه اجرایی خوبی داشت، اما حسینی موفق به کسب رتبه در این رقابت‌های بین‌المللی نشد و به ترتیب حافظان قرآن کشورهای عربستان سعودی اول، تاجیکستان دوم، قزاقستان سوم، روسیه چهارم و نماینده مصر رتبه پنجم را به خود اختصاص دادند.

این مسابقات از طریق شبکه تلویزیونی «Munara TV» و کانال یوتیوب اداره دینی مسلمانان قزاقستان به صورت زنده پخش شد.