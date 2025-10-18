شاخص ترمز برید؛ رشد ۶۲ هزار واحدی شاخص کل بورس در ساعت اول معاملات

به گزارش خبرنگار مهر، امروز شنبه ۲۶ مهر ۱۴۰۴، بازار سهام پس از ۲ روز فشار فروش و افت متوالی، امروز در نخستین ساعت معاملات با قدرت‌نمایی خریداران و حمایت بازارساز رنگ صعودی گرفت.

شاخص کل بورس تهران در ساعت ۰۹:۵۰ با افزایش ۶۲,۱۳۷.۹۳ واحدی معادل ۲.۰۹ درصد به سطح ۳,۰۳۶,۶۶۷.۹۹ واحد رسید و بار دیگر از مرز ۳ میلیونی عبور کرد. این صعود در حالی رقم خورد که بازار هفته گذشته تا محدوده ۲,۹۷۴,۵۲۶.۳۲ واحد عقب‌نشینی کرده بود.

بازگشت شاخص به تراز ۳ میلیونی با حمایت بازارساز

پس از افت روزهای پایانی هفته گذشته، امروز از ابتدای معاملات نشانه‌های حمایت جدی از سوی بازارساز مشهود بود. افزایش تقاضا در نمادهای شاخص‌ساز سبب شد شاخص کل با شیب مثبت حرکت کند و هم‌زمان شاخص هم‌وزن نیز با افزایش ۱۱,۱۵۳.۹۶ واحدی معادل ۱.۲۸ درصد در سطح ۸۸۰,۷۹۰.۳۴ واحد قرار گیرد.

در میان نماگرهای اصلی، شاخص آزاد شناور با رشد ۸۰,۴۳۴.۹۵ واحدی معادل ۲.۱۴ درصد در عدد ۳,۸۳۷,۸۴۸.۳۳ واحد ایستاد، شاخص بازار اول با افزایش ۵۳,۳۲۰.۸۹ واحدی (۲.۲۸ درصد) به ۲,۳۹۱,۶۴۸.۸۴ واحد و شاخص بازار دوم با رشد ۱۰۱,۴۱۱.۱۸ واحدی (۱.۸۵ درصد) به ۵,۵۹۶,۷۶۰.۴۸ واحد رسید.

این ارقام در مجموع نشان می‌دهد اراده بازارساز برای حفظ سطوح حمایتی و جلوگیری از بازگشت زیر تراز ۳ میلیونی تثبیت شده است.

ارزش معاملات و جریان نقدینگی حقیقی

تا لحظه یادشده، ارزش معاملات خرد به ۳,۹۰۶ میلیارد تومان رسید.

ورود نقدینگی از سمت حقوقی‌ها بالغ بر ۱,۰۲۵ میلیارد تومان برآورد شد و هم‌زمان ۱,۷۱۷ میلیارد تومان نقدینگی از صندوق‌های درآمد ثابت خارج شد؛ ترکیب این دو عدد بیانگر تمایل معامله‌گران به افزایش ریسک‌پذیری و چرخش سرمایه از سپرده‌های کم‌ریسک به سهام است.

در سطح سرانه، خریداران حقیقی به‌طور میانگین ۸۸.۴ میلیون تومان و فروشندگان حقیقی ۴۷.۸ میلیون تومان معامله کردند که نسبت مثبت خرید به فروش را تأیید می‌کند.

صف‌های خرید در اوج، نمادهای منفی نادر

در دقایق ابتدایی بازار، ۳۸۱ نماد صف خرید به ارزش ۵,۴۶۱ میلیارد تومان در برابر تنها ۱۴ نماد صف فروش به ارزش ۳۴۲ میلیارد تومان ایستادند.

پراکندگی صف‌های خرید در صنایع فلزی، پالایشی و بانکی نشان می‌دهد هیجان خرید گسترده و هماهنگ بوده است و بازار پس از چند روز افت، به‌وضوح در فاز بازگشت تقاضا و جمع‌آوری سهام قرار گرفته است.

نمادهای اثرگذار بر صعود شاخص

در جمع نمادهای شاخص‌ساز، امروز بیشترین اثر مثبت بر شاخص کل به‌ترتیب از سوی «فارس» با ۸,۳۴۵.۷۶ واحد، «فملی» با ۷,۷۱۱.۴۸ واحد، «فولاد» با ۴,۰۵۶.۰۴ واحد، «وبملت» با ۲,۶۲۰.۱۹ واحد، «نوری» با ۲,۵۶۳.۸۲ واحد، «پارسان» با ۲,۵۴۱.۷۹ واحد و «شپنا» با ۲,۳۷۴.۲۳ واحد به ثبت رسید.

افزایش همزمان قیمت در این هفت نماد، تصویر روشنی از بازگشت نقدینگی به نمادهای بزرگ دلاری و کامودیتی‌محور ارائه می‌دهد.

پرتراکنش‌ترین نمادها بر اساس تعداد معامله

طبق معیار تعداد معاملات، پرگردش‌ترین نمادهای امروز بورس تهران به ترتیب عبارت‌اند از:

وبملت (بانک ملت) با ۱۰,۱۸۶ معامله و ارزش ۱,۷۶۳.۷۲۳ میلیارد ریال،

(بانک ملت) با ۱۰,۱۸۶ معامله و ارزش ۱,۷۶۳.۷۲۳ میلیارد ریال، خساپا (سایپا) با ۷,۸۰۳ معامله و ارزش ۶۵۰.۴۲۷ میلیارد ریال،

(سایپا) با ۷,۸۰۳ معامله و ارزش ۶۵۰.۴۲۷ میلیارد ریال، شستا (سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی) با ۳,۲۹۲ معامله و ارزش ۵۹۷.۹۵۷ میلیارد ریال،

(سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی) با ۳,۲۹۲ معامله و ارزش ۵۹۷.۹۵۷ میلیارد ریال، فولاد (فولاد مبارکه اصفهان) با ۳,۰۳۴ معامله و ارزش ۹۶۱.۲۴۴ میلیارد ریال،

وبصادر (بانک صادرات ایران) با ۲,۶۳۰ معامله،

(بانک صادرات ایران) با ۲,۶۳۰ معامله، وتجارت (بانک تجارت) با ۲,۴۴۸ معامله،

(بانک تجارت) با ۲,۴۴۸ معامله، و خودرو (ایران‌خودرو) با ۲,۲۰۲ معامله.

این داده‌ها تأیید می‌کند که بانک‌ها و خودروسازان همچنان میدان‌داران معاملات پرتراکنش بازارند و در محور توجه بازارساز نیز قرار دارند.

فرابورس همسو با روند صعودی

در بازار فرابورس نیز روندی مشابه مشاهده می‌شود.

شاخص کل فرابورس در ساعت ۰۹:۵۰ با افزایش ۲۶۲.۹۴ واحدی معادل ۱.۰۰ درصد به سطح ۲۶,۵۷۰.۰۲ واحد رسید.

ارزش کل معاملات این بازار ۳۷,۷۴۵.۷۹۲ میلیارد ریال و حجم آن ۳.۱۱۵ میلیارد سهم بوده است.

در میان نمادهای اثرگذار، «بپاس» با ۳۱.۶۴ واحد، «آریان» با ۱۶.۸۸ واحد، «کگهر» با ۱۶.۵۱ واحد و «آریا» با ۱۱.۳۵ واحد بیشترین نقش مثبت را در رشد شاخص داشتند.

پرتراکنش‌ترین نماد فرابورس تا این لحظه «فزر (پویا زرکان آق‌دره)» با ۵,۴۸۸ معامله، حجم ۱۰.۳۵۳ میلیون سهم و ارزش ۸۳۳.۳۷۰ میلیارد ریال بوده است. پس از آن «خنور (نورایستا پلاستیک)» و «آردینه» جایگاه‌های بعدی را گرفته‌اند.

نشانه‌های بازگشت اعتماد در بازار

صعود هم‌زمان شاخص کل و هم‌وزن، افزایش صف‌های خرید و خروج سرمایه از صندوق‌های درآمد ثابت، همگی حاکی از بازگشت تدریجی اعتماد به فضای سهام است.

به نظر می‌رسد اراده بازارساز برای حمایت جهت‌دار از نمادهای بنیادمحور و دلاری به وضوح در جریان معاملات مشهود است.

تحلیل‌گران این رشد را آغاز موج جدید تثبیت بالای تراز سه‌میلیونی می‌دانند؛ هرچند تأکید دارند که ابهامات ژئوپلیتیکی منطقه همچنان می‌تواند موجب نوسان‌های مقطعی شود و احتمال افزایش عرضه در روزهای آتی وجود دارد.

در مجموع، بازار امروز نشانه‌ای از بازگشت آرامش، افزایش نقدشوندگی و آمادگی برای عبور پایدار از مرز ۳ میلیون واحد بود.

افزایش محسوس ارزش معاملات خرد و صف‌های خرید سنگین در بیش از ۳۸۰ نماد، نشان داد اراده بازارساز برای تثبیت بالای تراز ۳ میلیون واحد همچنان پابرجاست و بازار سهام در آغاز هفته، نفس تازه‌ای پس از اصلاح روزهای قبل گرفته است.