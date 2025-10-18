به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، در تجارت بینالمللی، کوچکترین غفلت در متن قرارداد میتواند به خسارتهای چندمیلیون دلاری منجر شود. بسیاری از شرکتها و تجار با تصور کافی بودن یک متن عمومی یا کپیبرداری از نمونههای آماده، وارد معاملات میشوند، در حالیکه پیچیدگیهای حقوقی فرامرزی نیازمند دقتی چند برابر است.
خطای اول: بیتوجهی به قانون حاکم و صلاحیت قضایی
وقتی اختلافی پیش میآید، نخستین پرسش این است که «کدام قانون اعمال میشود؟» و «کدام مرجع قضایی صلاحیت دارد؟». حذف یا ابهام در این بخش، زمینهساز دعواهای طولانی و پرهزینه است.
راه پیشگیری: درج شفاف قانون حاکم و انتخاب مرجع داوری یا دادگاه مشخص، ریسک را به حداقل میرساند.
خطای دوم: عدم تعریف دقیق تعهدات و ضمانت اجرا
بسیاری از اختلافات ناشی از تعابیر متفاوت درباره وظایف طرفین است. وقتی تحویل کالا، خدمات یا مهلت اجرا بهروشنی نوشته نشود، زمینه اختلاف قطعی خواهد بود.
راه پیشگیری: تعیین تعهدات بهصورت عددی، زمانبندیشده و همراه با ضمانتهای مالی یا حقوقی.
خطای سوم: نادیده گرفتن شرایط فورس ماژور
جنگ، تحریم یا بحرانهای جهانی میتوانند اجرای قرارداد را ناممکن کنند. نبود بند فورس ماژور، طرفین را با مسئولیتهای غیرقابل انجام روبهرو میکند.
راه پیشگیری: گنجاندن شرایط مشخص برای حوادث غیرقابل پیشبینی و تعیین اثر آنها بر تعهدات قراردادی.
در این زمینه، مطالعهی تحلیل تخصصی فورس ماژور در قراردادهای حملونقل دریایی میتواند دید دقیقتری دربارهی نحوه تنظیم این بند در قراردادهای بینالمللی ارائه دهد.
چرا مشاوره تخصصی اهمیت دارد؟
در دنیای پرسرعت تجارت جهانی، استفاده از خدمات قرارداد نویسی و مشاوره بهجای اتکا به الگوهای آماده، از پرریسکترین خطاها جلوگیری میکند.
ریحانه نجارزاده با تجربه در حقوق بینالملل و قرارداد نویسی، به شرکتها، تجار و حتی دانشجویان حقوق کمک میکند تا پیش از امضا، قراردادهای خود را با دقت و امنیت کامل طراحی کنند.
اگر در آستانه انعقاد قرارداد تجاری جهانی هستید، یک مشاوره تخصصی میتواند بهاندازه سالها سرمایهگذاری ارزشمند باشد.
این مطلب، یک خبر آگهی بوده و خبرگزاری مهر در محتوای آن هیچ نظری ندارد.
نظر شما