فرماندار پاکدشت: تعداد مشترکان گاز پاکدشت از ۴۱ هزار مشترک فراتر رفت

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی حیدری، پیش از ظهر شنبه، در جمع خبرنگاران، در تشریح عملکرد شش‌ماهه نخست سال جاری اداره گاز پاکدشت اظهار داشت: در این مدت بیش از یک‌هزار و ۵۸۰ مصرف‌کننده جدید در بخش‌های مختلف خانگی، تجاری و صنعتی به شبکه گاز پاکدشت افزوده شده است که بدین ترتیب تعداد مشترکان گاز طبیعی در سطح شهرستان به ۱۳۲ هزار و ۲۸۲ مشترک افزایش یافته است.

وی افزود: پاکدشت دارای سه شهر به نام‌های پاکدشت، فرون‌آباد و شریف‌آباد و همچنین ۳۴ روستا است که تمامی ساکنان این مناطق از نعمت گاز طبیعی بهره‌مند هستند. در حال حاضر، ۱۱۲ هزار و ۷۴۲ خانوار شهری و ۱۹ هزار و ۵۴۰ خانوار روستایی تحت پوشش شبکه گاز طبیعی قرار دارند.

نماینده عالی دولت در پاکدشت با اشاره به گستره شبکه گازرسانی پاکدشت بیان کرد: طول کل شبکه گازرسانی در شهرستان به بیش از یک‌هزار و ۲۰۰ کیلومتر رسیده است و تنها در شش‌ماهه نخست امسال ۱۰ هزار و ۷۸۳ متر شبکه جدید شامل پنج هزار و ۲۰۰ متر در بخش شهری و چهار هزار و ۷۰۰ متر در بخش روستایی به این شبکه افزوده شده است.

حیدری همچنین از افزایش تعداد انشعابات نصب‌شده در شهرستان خبر داد و گفت: تاکنون مجموع انشعابات گاز نصب‌شده در پاکدشت به ۴۱ هزار و ۳۲۹ انشعاب رسیده و در نیمه نخست امسال نیز یک‌هزار و ۶۴۹ انشعاب جدید در سطح شهرستان نصب شده است.

وی تصریح کرد: در همین مدت، ۱۸۰ علمک گاز نیز در شهرستان نصب شده است که از این تعداد، ۱۳۵ علمک در روستاها و ۴۵ علمک در شهرها قرار گرفته است.