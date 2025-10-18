به گزارش خبرنگار مهر، احسان ایزدپناه صبح شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: جمعیت هلال‌احمر استان بوشهر با جدیت از طرح‌های آموزشی و پرورشی دادرسان حمایت خواهد کرد تا این نسل جوان و پرتلاش، بیش از پیش در مسیر نوع‌دوستی، امداد و خدمت به مردم گام بردارند.

وی اضافه کرد: تیم‌های منتخب استان بوشهر از شهرستان جم در سیزدهمین دوره مسابقات کشوری آماده ویژه تیم‌های دادرس سراسر کشور که به میزبانی استان گیلان و در اردوگاه مهر بندرانزلی برگزار شد توانستند در هر دو بخش خواهران و برادران عنوان ارزشمند نایب‌قهرمانی کشور را به دست آورند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان بوشهر با تبریک این موفقیت بزرگ گفت: کسب ۲ عنوان نایب‌قهرمانی کشور توسط دادرسان شهرستان جم، مایه مباهات خانواده بزرگ هلال‌احمر استان است و نشان از تلاش، تعهد و توانمندی جوانان این خطه دارد.

وی افزود: در بخش برادران، تیم دادرسان جم موفق به کسب سه مدال طلا در آیتم‌های اطفای حریق، ارزیابی علائم حیاتی و احیای قلبی‌ریوی، اتل‌بندی و شکستگی، دو مدال نقره در آزمون کتبی و اسکان اضطراری و یک مدال برنز در پانسمان، بانداژ و کنترل خون‌ریزی شد.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان بوشهر ادامه داد: در بخش خواهران نیز، تیم دادرسان دختران شهرستان جم موفق به کسب مدال طلای ارزیابی و احیای قلبی‌ریوی و مدال نقره آزمون کتبی شد و در مجموع عنوان نایب‌قهرمانی کشور را از آن خود کرد.

ایزدپناه با تقدیر از تلاش‌های معاونت امور جوانان استان، مربیان هلال احمر و آموزش و پرورش، به‌ویژه مجموعه جمعیت هلال‌احمر شهرستان جم در آماده‌سازی و پشتیبانی از تیم‌های اعزامی، اظهار داشت: این موفقیت حاصل همدلی، برنامه‌ریزی دقیق و پشتکار اعضا و مسئولان است که با جدیت مسیر رشد و افتخار را برای نوجوانان دادرسی هموار کرده‌اند.