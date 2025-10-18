  1. استانها
۲۶ مهر ۱۴۰۴، ۱۰:۲۹

بوشهری‌ها در مسابقات کشوری «آماده» خوش درخشیدند

بوشهر- مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان بوشهر از درخشش دادرسانان بوشهری در سیزدهمین دوره مسابقات کشوری آماده ویژه تیم‌های دادرس خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، احسان ایزدپناه صبح شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: جمعیت هلال‌احمر استان بوشهر با جدیت از طرح‌های آموزشی و پرورشی دادرسان حمایت خواهد کرد تا این نسل جوان و پرتلاش، بیش از پیش در مسیر نوع‌دوستی، امداد و خدمت به مردم گام بردارند.

وی اضافه کرد: تیم‌های منتخب استان بوشهر از شهرستان جم در سیزدهمین دوره مسابقات کشوری آماده ویژه تیم‌های دادرس سراسر کشور که به میزبانی استان گیلان و در اردوگاه مهر بندرانزلی برگزار شد توانستند در هر دو بخش خواهران و برادران عنوان ارزشمند نایب‌قهرمانی کشور را به دست آورند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان بوشهر با تبریک این موفقیت بزرگ گفت: کسب ۲ عنوان نایب‌قهرمانی کشور توسط دادرسان شهرستان جم، مایه مباهات خانواده بزرگ هلال‌احمر استان است و نشان از تلاش، تعهد و توانمندی جوانان این خطه دارد.

وی افزود: در بخش برادران، تیم دادرسان جم موفق به کسب سه مدال طلا در آیتم‌های اطفای حریق، ارزیابی علائم حیاتی و احیای قلبی‌ریوی، اتل‌بندی و شکستگی، دو مدال نقره در آزمون کتبی و اسکان اضطراری و یک مدال برنز در پانسمان، بانداژ و کنترل خون‌ریزی شد.

دادرسان بوشهری در مسابقات کشوری خوش درخشیدند

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان بوشهر ادامه داد: در بخش خواهران نیز، تیم دادرسان دختران شهرستان جم موفق به کسب مدال طلای ارزیابی و احیای قلبی‌ریوی و مدال نقره آزمون کتبی شد و در مجموع عنوان نایب‌قهرمانی کشور را از آن خود کرد.

ایزدپناه با تقدیر از تلاش‌های معاونت امور جوانان استان، مربیان هلال احمر و آموزش و پرورش، به‌ویژه مجموعه جمعیت هلال‌احمر شهرستان جم در آماده‌سازی و پشتیبانی از تیم‌های اعزامی، اظهار داشت: این موفقیت حاصل همدلی، برنامه‌ریزی دقیق و پشتکار اعضا و مسئولان است که با جدیت مسیر رشد و افتخار را برای نوجوانان دادرسی هموار کرده‌اند.

