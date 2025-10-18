به گزارش خبرگزاری مهر، علی کردعلیوند در سخنانی، اظهار داشت: باتوجه‌به اهمیت انرژی خورشیدی در راستای تأمین انرژی پاک و کاهش وابستگی به منابع سوخت فسیلی، واگذاری اراضی به سرمایه‌گذاران و فعالان بخش انرژی به‌ویژه در شرایط کنونی که نیاز به منابع انرژی پایدار و قابل‌تجدید بسیار حس می‌شود، می‌تواند گامی مهم در راستای توسعه پایدار استان باشد.

وی افزود: ۴۵ هکتار زمین در مکان‌های مشخصی از استان شناسایی شده‌اند که شرایط جغرافیایی مناسب برای نصب پنل‌های خورشیدی را دارند و به‌زودی با آغاز پروژه‌ها، شاهد تولید انرژی پاک و پایدار در این مناطق خواهیم بود.

مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی لرستان، تصریح کرد: این واگذاری‌ها در چارچوب سیاست‌های دولت برای توسعه زیرساخت‌های انرژی تجدیدپذیر در کشور و استان لرستان انجام می‌شود و پیش‌بینی می‌شود با تکمیل این پروژه‌ها، استان لرستان به یکی از قطب‌های تولید انرژی خورشیدی در غرب کشور تبدیل شود.

کرد علیوند از حمایت‌های لازم برای تسهیل در روند اجرایی این طرح‌ها خبر داد و گفت: تمامی دستگاه‌های مرتبط با این پروژه‌ها همکاری‌های لازم را خواهند داشت تا فرایند واگذاری اراضی و اجرای طرح‌های انرژی خورشیدی با سرعت و کارایی بیشتر پیش برود.