آمادگی شرکت گاز استان اردبیل برای عبور از زمستان سرد

به گزارش خبرنگار مهر، معرفت خدابنده جلودار صبح شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به انجام تعمیرات اساسی، اورهال ایستگاههای تقلیل فشار و مقاومسازی شبکههای گازرسانی، اظهار کرد: با تمهیدات انجامشده و تجربیات سالهای گذشته، زمستان امسال را بدون مشکل پشت سر خواهیم گذاشت.
وی با اعلام آمادگی نیروهای امدادی و عملیاتی برای خدمترسانی به بیش از ۵۹۰ هزار مشترک گاز در سطح استان، افزود: پایداری شبکههای گاز زمانی تضمین میشود که مشترکان نیز با رعایت دمای رفاه و صرفهجویی در مصرف انرژی، شرکت گاز را در مدیریت مصرف همراهی کنند.
مدیرعامل شرکت گاز استان اردبیل ضمن اشاره به کاهش زودهنگام دمای هوا در اردبیل، از شهروندان خواست مصرف بهینه را جدی بگیرند تا در تأمین گاز صنایع، نیروگاهها و جایگاههای CNG اختلالی ایجاد نشود.
وی در پایان تأکید کرد: مصرف ایمن و بهینه گاز طبیعی، ضامن ارائه خدمات مطمئن و مستمر نه تنها در استان اردبیل بلکه در سراسر کشور است.
