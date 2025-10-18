  1. استانها
  2. اردبیل
۲۶ مهر ۱۴۰۴، ۱۲:۳۴

آمادگی شرکت گاز استان اردبیل برای عبور از زمستان سرد

آمادگی شرکت گاز استان اردبیل برای عبور از زمستان سرد

اردبیل-مدیرعامل شرکت گاز استان اردبیل از آمادگی کامل این شرکت برای تأمین پایدار گاز طبیعی در فصل زمستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، معرفت خدابنده جلودار صبح شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به انجام تعمیرات اساسی، اورهال ایستگاه‌های تقلیل فشار و مقاوم‌سازی شبکه‌های گازرسانی، اظهار کرد: با تمهیدات انجام‌شده و تجربیات سال‌های گذشته، زمستان امسال را بدون مشکل پشت سر خواهیم گذاشت.

وی با اعلام آمادگی نیروهای امدادی و عملیاتی برای خدمت‌رسانی به بیش از ۵۹۰ هزار مشترک گاز در سطح استان، افزود: پایداری شبکه‌های گاز زمانی تضمین می‌شود که مشترکان نیز با رعایت دمای رفاه و صرفه‌جویی در مصرف انرژی، شرکت گاز را در مدیریت مصرف همراهی کنند.

مدیرعامل شرکت گاز استان اردبیل ضمن اشاره به کاهش زودهنگام دمای هوا در اردبیل، از شهروندان خواست مصرف بهینه را جدی بگیرند تا در تأمین گاز صنایع، نیروگاه‌ها و جایگاه‌های CNG اختلالی ایجاد نشود.

وی در پایان تأکید کرد: مصرف ایمن و بهینه گاز طبیعی، ضامن ارائه خدمات مطمئن و مستمر نه تنها در استان اردبیل بلکه در سراسر کشور است.

کد خبر 6625815

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها