پلیس: قاتل فراری در شهرستان قدس در کمتر از ۴۸ ساعت دستگیر شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سید نظام موسوی، بعد از ظهر پنجشنبه، در جمع خبرنگاران، از دستگیری قاتل فراری در کمتر از ۴۸ ساعت توسط مأموران پلیس آگاهی خبر داد.

موسوی در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: پس از وصول گزارشی مبنی بر وقوع سرقت از یک واحد مسکونی و قتل یکی از شهروندان، موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس آگاهی شهرستان قدس قرار گرفت.

وی افزود: مأموران انتظامی با انجام اقدامات اطلاعاتی و فنی موفق به شناسایی قاتل شدند و با هماهنگی دستگاه قضائی، در کمتر از ۴۸ ساعت در یک عملیات هوشمندانه وی را در مخفیگاهش در شهرستان قدس دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرقدس ادامه داد: متهم در بازجویی‌های پلیسی به ارتکاب یک فقره قتل و سرقت اعتراف کرده است.

موسوی تصریح کرد: متهم پس از تشکیل پرونده برای تکمیل روند قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.