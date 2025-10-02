  1. استانها
  2. تهران
۱۰ مهر ۱۴۰۴، ۱۳:۲۲

پلیس: قاتل فراری در شهرستان قدس در کمتر از ۴۸ ساعت دستگیر شد

پلیس: قاتل فراری در شهرستان قدس در کمتر از ۴۸ ساعت دستگیر شد

قدس- فرمانده انتظامی شهرقدس از دستگیری قاتل فراری در کمتر از ۴۸ ساعت توسط مأموران پلیس آگاهی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سید نظام موسوی، بعد از ظهر پنجشنبه، در جمع خبرنگاران، از دستگیری قاتل فراری در کمتر از ۴۸ ساعت توسط مأموران پلیس آگاهی خبر داد.

موسوی در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: پس از وصول گزارشی مبنی بر وقوع سرقت از یک واحد مسکونی و قتل یکی از شهروندان، موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس آگاهی شهرستان قدس قرار گرفت.

وی افزود: مأموران انتظامی با انجام اقدامات اطلاعاتی و فنی موفق به شناسایی قاتل شدند و با هماهنگی دستگاه قضائی، در کمتر از ۴۸ ساعت در یک عملیات هوشمندانه وی را در مخفیگاهش در شهرستان قدس دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرقدس ادامه داد: متهم در بازجویی‌های پلیسی به ارتکاب یک فقره قتل و سرقت اعتراف کرده است.

موسوی تصریح کرد: متهم پس از تشکیل پرونده برای تکمیل روند قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

کد خبر 6609260

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها