۲۶ مهر ۱۴۰۴، ۱۴:۳۰

وصول ۱۵ میلیارد ریال از محل فروش اراضی در استان سمنان

سمنان- مدیر امور اراضی استان سمنان از وصول ۱۵ میلیارد ریال از محل فروش اراضی واگذاری استان در سال جاری خبر داد و گفت: این روند همچنان ادامه دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا خراسانیان ظهر شنبه در جلسه شورای اداری جهاد کشاورزی استان سمنان در محل این اداره با بیان اینکه از جمله اولویت‌های امور اراضی شفافیت عملکرد مالی است، ابراز داشت: در راستای ارتقا بهره وری در واگذاری‌ها تلاش می‌شود.

وی افزود: طی شش ماهه نخست سال جاری مبلغ ۱۵ میلیارد و ۳۱۹ میلیون ریال از محل عوائد فروش اراضی واگذاری در استان سمنان وصول شده است.

مدیر امور اراضی استان سمنان در مورد منابع حاصل از فروش این اراضی، ابراز داشت: این مبلغ در طرح‌های زیربنایی بخش کشاورزی، تأمین زیرساخت‌های لازم و ساماندهی و تعیین تکلیف راضی هزینه می‌شود.

خراسانیان تصریح کرد: این مبلغ از وجه حاضر در فروش اراضی ملی و دولتی در چهارچوب ضوابط قانونی و مصوبات هیئت واگذاری زمین در استان جمع آوری شده است.

وی با تاکید بر اینکه وصول درآمدها و ساماندهی اراضی واگذاری شده با جدیت در دستور کار است، افزود: این روند تا پایان سال ادامه دار خواهد بود.

