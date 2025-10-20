محمد رحمتی کارگردان فیلم کوتاه «هایکپی» که در چهلودومین جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه تهران حضور دارد در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اقتباس از کتاب «شرکت سهامی آدمهای مصنوعی» نوشته ری برادبری توضیح داد: من بهواسطه علاقه شخصی، رشته تحصیلی (کارشناسی تئاتر با ادبیاتنمایشی و کارشناسی ارشد سینما) و شغلم که تدریس فیلمنامه نویسی است، ادبیات داستانی را به طور جدی پیگیری میکنم. زمانی که مجموعه داستان کوتاه «شرکت سهامی آدمهای مصنوعی» را خواندم خیلی ذهنم درگیر شد و بهواسطه همخوانی این داستان با مولفههای فیلم کوتاه و گذشته خودم، تصمیم گرفتم که فیلمنامه آن را بنویسم.
وی در پاسخ به اینکه چقدر به متن اصلی داستان وفادار مانده است، گفت: در طول نگارش فیلمنامه سعی کردم به جوهره، روح و ساختار اصلی داستان وفادار بمانم اما به دلیل تفاوتهای فرهنگی تلاش کردم با تغییرات خیلی کوچک متن را به اصطلاح ایرانیزه کنم تا روایت برای مخاطب ایرانی باورپذیر باشد.
این کارگردان تصریح کرد: فیلم مولفههای ژانر علمی - تخیلی را دارد، اما به دلیل نامأنوس بودن مخاطب ایرانی با این ژانر خیلی تلاش کردیم که در راستای حفظ قواعد ژانریک، از ویژگیهای اصل باورپذیری غافل نشویم.
وی درباره همکاری با الهام کردا توضیح داد: الهام کردا نخستین گزینه من برای ایفای نقش زهره بود. بهگونهای که هنگام نگارش فیلمنامه، ایشان را در جایگاه این شخصیت متصور میشدم که خوشبختانه پس از مطالعه فیلمنامه نیز برای همکاری در این پروژه اعلام آمادگی کرد. من از همراهی ارزشمند و دلگرمکننده خانم کردا که با تحمل تمام دشواریهای این مسیر همراه بود، صمیمانه سپاسگزارم.
این کارگردان ادامه داد: الهام کردا افزون بر خلاقیتی چشمگیر در بداههپردازی و تسلط در پردازش شخصیت، تسلط زیادی نیز بر فیلمنامه داشت و در جریان تعاملاتمان، رهنمودهای ارزندهای را ارائه می داد.
رحمتی تصریح کرد: سینمای کوتاه همواره زمین عریض و طویلی برای تجربه و خلق آثار بدیع و بکری داشته است که سالها بعد تأثیرش را در سینمای بلند دیدهایم و این امر متضمن بقای فضای فرهنگی ما است که باید حفظ شود.
در خلاصه داستان «هایکپی» آمده است: «زهره پس از بازگشت از مهمانی، درگیر ماجرایی غیرمنتظره در زندگی دوستش میشود؛ ماجرایی که او را به تصمیمی بزرگ و پرچالش میکشاند ... .»
الهام کردا، ریحانه دارابی، مهدی حیدری، امیر محتشم، فرزان شمس و شایلی شمس بازیگران این فیلم کوتاه هستند.
