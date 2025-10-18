به گزارش خبرنگار مهر، عالیه زمانی ظهر شنبه در نخستین جلسه شورای ورزش و جوانان استان مازندران بر لزوم تقویت زیرساخت‌ها و توسعه امکانات ورزشی و همچنین به اهمیت همکاری خیرین و نهادهای دولتی برای حل مشکلات موجود در عرصه ورزش و حمایت از جوانان اشاره کرد.

وی اظهار داشت: تقویت زیرساخت‌های ورزشی و رفع کمبودهای موجود در استان باید در اولویت قرار گیرد. وی تأکید کرد که این امر تنها از طریق همکاری همه نهادها، از جمله خیرین و مسئولین محلی، ممکن خواهد بود.

زمانی افزود: مازندران با توجه به تاریخچه‌ای پر افتخار در عرصه ورزش، به ویژه در رشته‌های کشتی و والیبال، نیازمند امکانات و تجهیزات به‌روز و استاندارد است.

به گفته وی، برای تحقق این هدف باید برنامه‌ریزی‌های دقیقی صورت گیرد و از ظرفیت‌های بخش خصوصی و خیرین برای احداث ورزشگاه‌ها و سایر تأسیسات ورزشی استفاده شود.

وی همچنین به نقش ورزشکاران مازندرانی در مسابقات بین‌المللی اشاره کرد و گفت: ورزشکاران ما همواره در سطح جهانی نشان داده‌اند که شایستگی رقابت در بالاترین سطح را دارندو این امر نیازمند فراهم کردن شرایط مناسب برای حمایت‌های مالی و معنوی است تا این ورزشکاران بتوانند همچنان پرچم ایران را در میادین جهانی بالا نگه دارند.

زمانی به اهمیت بازنگری در شاخص‌های ورزشی و تأمین اعتبار برای پروژه‌های ورزشی اشاره کرد و گفت: یکی از اولویت‌های اصلی ما در این جلسه اصلاح و به‌روزرسانی شاخص‌های ورزشی است. همچنین تأمین اعتبار برای ساخت و تکمیل ورزشگاه‌ها و سالن‌های ورزشی باید به یک اولویت تبدیل شود.

زمانی همچنین از برنامه‌ریزی برای جذب اعتبارات از منابع مختلف، از جمله خیرین و بخش دولتی، خبر داد و اظهار داشت: ما به دنبال ایجاد یک مدل مشارکتی هستیم که در آن خیرین، بخش خصوصی و دولت به‌طور هماهنگ برای احداث و تکمیل پروژه‌های ورزشی همکاری کنند.

وی درباره استخدام نیروهای متخصص در حوزه ورزش نیز تأکید کرد: ما به دنبال جذب نیروهای متخصص در سطح شهرستان‌ها و استان هستیم تا به بهبود عملکرد نهادهای ورزشی کمک شود.

در پایان، وی از مسئولین وزارت ورزش و جوانان خواست تا به‌طور جدی پیگیر مشکلات استخدامی و تأمین اعتبار برای پروژه‌های ورزشی در استان مازندران باشند.