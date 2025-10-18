ایزدی: ۹۰۰ پایگاه نماز جمعه در سطح استان خراسان رضوی فعال است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد حسین ایزدی ظهر شنبه در دیدار با اعضای ستاد نماز جمعه شهرستان بردسکن که با حضور امام جمعه و فرماندار و دیگر اعضای ستاد در محل سالن اجتماعات دفتر امام جمعه این شهرستان برگزار شد، با تأکید بر نقش محوری نماز جمعه در وحدت و انسجام جامعه اظهار کرد: موفقیت امام جمعه به تلاش، همراهی و همدلی اعضای ستاد نماز جمعه بستگی دارد.

مسئول دفتر شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه خراسان رضوی با بیان اینکه قریب به ۹۰۰ پایگاه نماز جمعه در سطح استان خراسان رضوی فعال است، افزود: همه این پایگاه‌ها مردمی و برخاسته از متن جامعه هستند و همین مردمی بودن رمز ماندگاری و اثرگذاری نماز جمعه در طول سال‌های انقلاب اسلامی است.

وی در ادامه با اشاره به اهمیت نقش نماز جمعه در تحقق وحدت اجتماعی گفت: یکی از رموز موفقیت جبهه مقاومت در جنگ ۱۲ روزه اخیر، محوریت «اتحاد مقدس» بود که خود از برکات و دستاوردهای ارزشمند نهاد نماز جمعه است.

ایزدی افزود: نماز جمعه سخنگوی انقلاب اسلامی است، نه سخنگوی هیچ جناح یا گروه خاص، و به همین دلیل است که توانسته در طول سال‌ها، جایگاه خود را به عنوان محور بصیرت، روشنگری و همدلی میان مردم حفظ کند.

مسئول دفتر شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه خراسان رضوی با اشاره به آثار معنوی و اجتماعی برپایی نماز جمعه تصریح کرد: برکات و ثمرات این نهاد مقدس فراوان است و اگر با اخلاص و وحدت دنبال شود، می‌تواند در حل بسیاری از مشکلات فرهنگی و اجتماعی جامعه نقش‌آفرینی کند.