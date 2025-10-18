تلخابی: فدراسیون بدنسازی را با کسی معامله نکردم

به گزارش خبرنگار مهر، انتخابات ریاست فدراسیون بدنسازی و پرورش انجام امروز شنبه برگزار شد و در پایان دور دوم مجید تلخابی با کسب 28 رای به عنوان رئیس چهار سال آینده این فدراسیون انتخاب شد.

تلخابی پس از انتخاب به عنوان رئیس گفت: سر تعظیم فرود می آورم به تمام عزیزم حاضر در مجمع، من فدراسیون بدنسازی را با کسی معامله نکردم و این فدراسیون برای اعضای مجمع است و من به کمک شما عزیزان نیاز دارم.

رئیس جدید فدراسیون بدنسازی و پرورش انجام تاکید کرد: در اولین مجمع عمومی از عزیزان اعضای مجمع می خواهم که اگر به هر نکته ای که عمل نکردم به من تذکر دهند و من دست یاری به سوی کمک اعضای مجمع بلند کرده ام. جا دارد از وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک و همچنین ایرج عرب تشکر کنم.

وی تاکید کرد: با توجه به این که در گذشته تجربیات زیادی برای اعزام ورزشکاران داشتم، قطعا در اولین نشست با وزیر ورزش این درخواست را مطرح خواهیم کرد که از چند پاره شدن ورزش پرورش اندام در کشور جلوگیری کنیم. هادی چوپان که سنبل این رشته است خارج از فدراسیون فعالیت می کند. تلاش می کنیم که ورزشکارانمان در داخل کشور رقابت کنند.