۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۴:۰۰

افتتاح نمایشگاه آثار خوشنویسی در مراغه

مراغه- رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی مراغه از برگزاری نمایشگاه آثار خوشنویسی با عنوان ایران من در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فرهاد جبارپور روز سه شنبه گفت: در نمایشگاه خوشنویسی با عنوان ایران من مجموعه‌ای از ۴۰ اثر خوشنویسی هنرمندان شهرستان در قالب نستعلیق، شکسته و ثلث ارائه شده است.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی مراغه افزود:مضامین آثار ایران، آیاتی از کلام‌الله مجید، فرازهایی از بیانات رهبر شهید انقلاب اسلامی و همچنین جنگ رمضان است.

وی اضافه کرد: در این نمایشگاه آثار ۲۵ هنرمند خوشنویس در معرض دید علاقمندان هنر خوشنویسی قرار گرفته است.

علاقمندان می‌توانند تا پایان هفته جاری از ساعت ۱۶ تا ۲۰ از این نمایشگاه در نگارخانه استاد نیکخو در مجتمع فرهنگی و هنری مراغه بازدید کنند.

