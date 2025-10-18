  1. استانها
  2. خوزستان
۲۶ مهر ۱۴۰۴، ۱۴:۱۸

عمادی: زمین با کاربری ورزشی به مدال آوران خوزستانی اهدا می شود

اهواز - مدیرکل راه و شهرسازی خوزستان از آمادگی برای واگذاری زمین با کاربری ورزشی به مدال آوران کشتی استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، روح الله عمادی پیش از ظهر امروز شنبه در جلسه شورای ورزش خوزستان بیان کرد: هماهنگی‌های لازم صورت گرفته تا زمین با کاربری ورزشی به مدال آوران رشته کشتی در شهر اهواز یا مناطق خودشان بدون فراخوان و تشریفات واگذار شود. اما سئله زمین‌های مسکونی به هیئت دولت رفته و نیازمند مجوز هیئت وزیران است.

مدیرکل راه و شهرسازی خوزستان گفت: شرایط واگذاری زمین‌های ۹۹ ساله به این ورزشکاران در شهرهای خودشان و با شرایط خاص خودش وجود دارد که شرط تأهل برای ورزشکاران حذف شده است.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه مقرر شد در اهواز به هر سه ورزشکار یک زمین اختصاص داده شود تلاش می‌کنیم تا متراژ آن را افزایش دهیم.

