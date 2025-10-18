عمادی: زمین با کاربری ورزشی به مدال آوران خوزستانی اهدا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، روح الله عمادی پیش از ظهر امروز شنبه در جلسه شورای ورزش خوزستان بیان کرد: هماهنگی‌های لازم صورت گرفته تا زمین با کاربری ورزشی به مدال آوران رشته کشتی در شهر اهواز یا مناطق خودشان بدون فراخوان و تشریفات واگذار شود. اما سئله زمین‌های مسکونی به هیئت دولت رفته و نیازمند مجوز هیئت وزیران است.

مدیرکل راه و شهرسازی خوزستان گفت: شرایط واگذاری زمین‌های ۹۹ ساله به این ورزشکاران در شهرهای خودشان و با شرایط خاص خودش وجود دارد که شرط تأهل برای ورزشکاران حذف شده است.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه مقرر شد در اهواز به هر سه ورزشکار یک زمین اختصاص داده شود تلاش می‌کنیم تا متراژ آن را افزایش دهیم.