عرضه مرغ گرم در میادین تهران با قیمت کمتر از نرخ مصوب

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی بختیاری‌زاده مدیرعامل سازمان میادین شهرداری تهران گفت: با توجه به اعلام رسمی نرخ مرغ گرم به قیمت ۱۳۵ هزار و ۷۰۰ تومان از سوی وزیر جهاد کشاورزی، مهدی بختیاری‌زاده گفت: نرخ مرغی که در تمامی میادین و بازارهای میوه و تره‌بار شهرداری تهران در حال توزیع است، ۶ هزار تومان ارزان‌تر از نرخ مصوب و اعلام شده وزارت جهاد کشاورزی است.

وی افزود: در حال حاضر قیمت عرضه مرغ گرم به مصرف کننده به ازای هر کیلوگرم ۱۲۹ هزار و ۵۰۰ تومان است.

مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران در پایان صحبت‌های خود تاکید کرد: تأمین سفره شهروندان و توزیع تمامی اقلام مصرفی به ویژه محصولات پروتئینی به قیمت مناسب از مهمترین هدف‌های مدیریت شهری است و بر همین اساس تلاش داریم تا مرغ گرم با کیفیت را با کمترین قیمت به دست شهروندان برسانیم.