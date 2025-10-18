  1. جامعه
  2. شهری
۲۶ مهر ۱۴۰۴، ۱۴:۴۳

عرضه مرغ گرم در میادین تهران با قیمت کمتر از نرخ مصوب

عرضه مرغ گرم در میادین تهران با قیمت کمتر از نرخ مصوب

مدیرعامل سازمان میادین شهرداری تهران از عرضه مرغ گرم با قیمت ۱۲۹,۵۰۰ تومان در میادین و بازارهای میوه و تره‌بار خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی بختیاری‌زاده مدیرعامل سازمان میادین شهرداری تهران گفت: با توجه به اعلام رسمی نرخ مرغ گرم به قیمت ۱۳۵ هزار و ۷۰۰ تومان از سوی وزیر جهاد کشاورزی، مهدی بختیاری‌زاده گفت: نرخ مرغی که در تمامی میادین و بازارهای میوه و تره‌بار شهرداری تهران در حال توزیع است، ۶ هزار تومان ارزان‌تر از نرخ مصوب و اعلام شده وزارت جهاد کشاورزی است.

وی افزود: در حال حاضر قیمت عرضه مرغ گرم به مصرف کننده به ازای هر کیلوگرم ۱۲۹ هزار و ۵۰۰ تومان است.

مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران در پایان صحبت‌های خود تاکید کرد: تأمین سفره شهروندان و توزیع تمامی اقلام مصرفی به ویژه محصولات پروتئینی به قیمت مناسب از مهمترین هدف‌های مدیریت شهری است و بر همین اساس تلاش داریم تا مرغ گرم با کیفیت را با کمترین قیمت به دست شهروندان برسانیم.

کد خبر 6626119

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • فرامرز IR ۲۳:۰۱ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۶
      0 0
      پاسخ
      خیلی با کیفیت تحویل میدین.۱۲۹ هزار با کیفیت خنده دار گفتی.
    • علی IR ۰۴:۳۳ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۷
      0 0
      پاسخ
      باریکلا ظرف کمتر از یکسال مرغ 70تومنی140تومن کردید

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها