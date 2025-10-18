به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سید احمدرضا شاهرخی در دیدار با مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی لرستان با تأکید بر اهمیت توجه به مسائل فرهنگی و دینی اظهار داشت: مسائل فرهنگی و دینی در دانشگاه‌ها جز موارد بسیار ضروری است که لازم است مسئولان دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه به‌ویژه دانشگاه علوم پزشکی باظرافت، دقت میان بخش‌های مختلف، این موارد را پیگیری کنند

وی افزود: در برخورد با موضوعات فرهنگی دینی و از جمله حجاب و عفاف باید از روش‌های غیرمستقیم و اقناعی استفاده شود و ضمن بهره‌گیری از تجربه افراد دلسوز و آگاه، از ظرفیت نیروهای متعهد درون مجموعه‌ها بهره برد. هدف از این نظارت‌ها، اصلاح فرهنگی و ایجاد محیطی سالم و معنوی در مراکز درمانی است.

نماینده ولی‌فقیه در لرستان با بیان نمونه‌هایی از تجربه دیگر مراکز درمانی در کشور، گفت: در برخی استان‌ها بخش‌های ویژه بانوان با رعایت کامل ضوابط شرعی و فرهنگی راه‌اندازی شده است که می‌تواند الگوی مناسبی برای استان ما نیز باشد. دانشگاه علوم پزشکی لرستان هم باید در این مسیر حرکت کند تا خدمات‌رسانی همراه با حفظ ارزش‌های اسلامی باشد.

حجت‌الاسلام شاهرخی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت گسترش فعالیت‌های مجموعه دفاتر نهاد رهبری در دانشگاه‌ها تأکید کرد و بیان داشت: برگزاری جلسات قرآنی و مذهبی به‌ویژه در قالب جلسات خانگی برای کارکنان و اساتید بسیار مؤثر است. این جلسات می‌تواند زمینه انس بیشتر با قرآن و ارزش‌های اسلامی را در محیط دانشگاه و خانواده فراهم آورد.

وی همچنین ضمن قدردانی از عملکرد مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی لرستان، گفت: حجت‌الاسلام اسفندی از آغاز مسئولیت خود با جدیت و برنامه‌ریزی فعالیت کرده‌اند و ما نیز حمایت از دفاتر نهاد را وظیفه خود می‌دانیم. این دفاتر بازوی فرهنگی نظام جمهوری اسلامی در مراکز علمی هستند و باید باانگیزه، تدبیر و دلسوزی در مسیر تحقق اهداف نظام حرکت کنند.