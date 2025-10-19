به گزارش خبرنگار مهر، جمعی از دانشجویان جهادگر بسیج دانشجویی استان لرستان روز یکشنبه با حضور در دفتر نماینده ولیفقیه و امام جمعه خرمآباد، با حجتالاسلام سید احمدرضا شاهرخی دیدار و گفتوگو کردند.
در این نشست، معاون سیاسی استانداری لرستان، فرماندار خرمآباد و فرمانده بسیج دانشجویی استان نیز حضور داشتند.
روحیه جهادی جوانان سرمایه بزرگ نظام است
نماینده ولیفقیه در استان لرستان در ابتدای سخنان خود با تأکید بر اهمیت روحیه جهادی، اخلاص و انگیزه خدمت در نسل جوان گفت: آمادگی روحی و روانی جوانان برای خدمت به مردم، ثروت حقیقی هر ملت است. اگر کشوری بتواند ده میلیون جوان مؤمن، انقلابی، اخلاقمدار و عدالتخواه تربیت کند، آینده خود را تضمین کرده است.
وی با اشاره به جایگاه ارزشمند دانشجویان در پیشرفت کشور افزود: پیشرفت علمی بدون ارتقای فرهنگی و دینی، به رشد انسانی منجر نخواهد شد. علم، ایمان و عمل صالح باید همزمان رشد کنند تا جامعه به تعالی برسد.
نماز، دعا و علم تنها در خدمت عمل صالح ارزشمند است
حجتالاسلام شاهرخی با قرائت بخشی از دعای روزانه، یادآور شد: نماز، دعا و علم اگر بدون اثر و ارتقا باشد، سودی ندارد. علم زمانی ارزش دارد که در خدمت ایمان و عمل صالح باشد.
وی دانشجویان جهادگر را گنجینههای ارزشمند نظام دانست و تأکید کرد: این روحیه خدمترسانی و عدالتخواهی شما جوانان، سرمایهای بزرگ برای نظام است و اجازه نخواهد داد قطار انقلاب از مسیر ارزشها خارج شود.
ضرورت هماهنگی و برنامهریزی دقیق فعالیتهای جهادی
امام جمعه خرمآباد با اشاره به طرح پویش لبخند ایران اعلام کرد: برای هماهنگی هرچه بیشتر فعالیتهای جهادی، طی دو تا سه هفته آینده جلسهای با حضور مسئولان استانداری، بسیج دانشجویی و دستگاههای مرتبط برگزار خواهد شد تا اقدامات میدانی بهصورت هدفمند و مؤثر انجام شود.
وی تأکید کرد که برنامهریزی دقیق و هماهنگی کامل با دستگاههای اجرایی، کلید موفقیت فعالیتهای جهادی کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت است و ناهماهنگی موجب توقف یا تضعیف طرحها خواهد شد.
بهرهگیری از ظرفیت اهالی مناطق محروم و کادرسازی آینده کشور
نماینده ولیفقیه در استان لرستان با اشاره به ضرورت استفاده از ظرفیت اهالی محلات حاشیهنشین گفت: افرادی که در این مناطق ساکن هستند، اطلاعات دقیقتری دارند و میتوان با تشکیل یک مثلث هماهنگی میان دفتر نمایندگی ولیفقیه، استانداری و فرمانداری، مشکلات را بهصورت ریشهای برطرف کرد.
وی همچنین با استناد به توصیههای رهبر معظم انقلاب درباره کادرسازی، اظهار داشت: مدیران آینده کشور باید مؤمن، انقلابی، عدالتخواه و معنویتگرا باشند و مسیر تربیت آنان باید از دل حرکتهای جهادی برخیزد.
تقدیر از جوانان جهادگر و تأکید بر حمایت دستگاههای اجرایی
نماینده ولیفقیه در استان لرستان با تقدیر از حضور دانشجویان و مسئولان خاطرنشان کرد: شما جوانان گنجینههای ارزشمند ملت هستید و حضور و دلسوزی شما، امیدبخش آیندهای روشن برای کشور است. دستگاههای اجرایی نیز باید با تمام توان در مسیر حمایت از فعالیتهای جهادی بسیجیان گام بردارند.
نظر شما