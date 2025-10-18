پوشش حفاظتی آتشکده ساسانی کوهدشت در حال ساخت است

به گزارش خبرنگار مهر، عطا حسنپور امروز شنبه در جریان بازدید از روند اجرای پوشش حفاظتی آتشکده ساسانی «تنگ گراز» روستای «رشیدآباد» شهرستان کوهدشت از پایان مراحل اجرایی این پروژه در آیندهای نزدیک خبر داد.
وی گفت: محوطه باستانی «تنگ گراز» در بخش شرقی روستای «رشیدآباد» شهرستان کوهدشت، یکی از مهمترین آثار متعلق به دوره ساسانی در غرب کشور به شمار میرود. بقایای این آتشکده سال گذشته در جریان بررسیها و کاوشهای باستانشناسی شناسایی شد و تاکنون حدود نیمی از آن مورد کاوش قرار گرفته است.
مدیرکل میراثفرهنگی لرستان، عنوان کرد: باتوجهبه نزدیکشدن فصل بارندگی و ضرورت حفاظت از آثار مکشوفه، عملیات احداث پوشش حفاظتی بر روی این آتشکده از دو تا سه ماه پیش آغاز شده و هماکنون در مراحل پایانی قرار دارد. هدف از اجرای این طرح، صیانت از بقایای ارزشمند معماری ساسانی در برابر عوامل طبیعی همچون باد، باران و فرسایش محیطی است.
حسنپور، اظهار کرد: با تکمیل پوشش حفاظتی، آتشکده «تنگ گراز» بهعنوان نخستین سایت موزه تاریخی استان لرستان آماده بهرهبرداری خواهد شد، این مجموعه شامل بخشهایی همچون آتشدان مرکزی، سکوی نیایش، تالار طواف و سایر فضاهای وابسته است که در کاوشهای آینده، بخشهای باقیمانده آن نیز شناسایی و معرفی خواهند شد.
وی افزود: اجرای این پروژه علاوه بر حفاظت از آثار ارزشمند دوره ساسانی، زمینهساز توسعه گردشگری فرهنگی در منطقه و بهرهمندی جوامع محلی از منافع اقتصادی ناشی از گردشگری خواهد بود.
نظر شما