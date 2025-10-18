به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با هفته تربیتبدنی و ورزش، نخستین همایش و نمایشگاه خودروهای کلاسیک و موتورسیکلتهای سنگین با حضور جمعی از علاقهمندان، خانوادهها و ورزشکاران در منطقه ۱۰ برگزار شد.
این برنامه از آستان مقدس امامزاده معصوم (ع) آغاز و پس از ادای احترام به شهدای گمنام، با حرکت نمایشی خودروهای کلاسیک و موتورسیکلتهای سنگین به سمت موزه آثار طبیعی و حیاتوحش هفتچنار ادامه یافت.
در محل موزه، مجموعهای از برنامههای متنوع از جمله اجراهای هنری، مسابقات فرهنگی، نمایشهای ورزشی و آموزش قوانین راهنمایی و رانندگی برای کودکان برگزار شد.
این رویداد با مشارکت اداره ورزش و تربیتبدنی منطقه، معاونت حملونقل و ترافیک، هیئت اتومبیلرانی و موتورسواری تهران بزرگ، اداره کل ورزش و جوانان شهر تهران، پلیس راهور و سرای محله هفتچنار برگزار گردید.
هدف از برگزاری این همایش، ترویج فرهنگ ایمنی در رانندگی، معرفی موتورسواری بهعنوان یک رشته ورزشی، استعدادیابی در میان نوجوانان و ایجاد شور و نشاط اجتماعی در میان خانوادهها عنوان شد.
در بخشی از مراسم، اساتید آموزش رانندگی و فرهنگ ترافیک به بیان نکاتی درباره رعایت قوانین رانندگی و ارتقای فرهنگ ترافیک شهری پرداختند.
حضور خودروهای کلاسیک با یادآوری خاطرات تهران قدیم در کنار موتورسیکلتهای سنگین و مدرن با جلوهای از تهران جدید، در فضایی سنتی و تاریخی چون موزه آثار طبیعی و حیاتوحش هفتچنار، از جلوههای ویژه و چشمنواز این رویداد بود.
