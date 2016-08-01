بازی سرعت در بلوار «ارم»/ دلهره و ترس در منطقه تفریحی همدان

خبرگزاری مهر-گروه استان‌ها: اگر در این شب‌ها و به‌ویژه در ساعات پایانی شب و در روزهای تعطیل در بلوارهای همدان و به‌ویژه در بلوار ارم همدان قدمی بزنید با صحنه‌هایی برخورد می‌کنید که باعث می‌شود بلوارهای شهر را با پیست‌های اتومبیلرانی و موتورسواری اشتباه بگیرید و با انبوه جوانانی مواجه می‌شوید که برای خودنمایی و تخلیه هیجانات درونی اقدام به حرکات نمایشی، مارپیچ با سرعت‌های غیراستاندارد می‌کنند که علاوه بر ایجاد خطرات جانی برای خود، برای شهروندان نیز ایجاد مزاحمت می‌کنند.

این معضل در بلوار «ارم» همدان بسیار بیشتر به چشم دیده می‌شود چراکه اغلب خودروهای چند صدمیلیونی و یا موتورسیکلت‌های غیراستاندارد با صداهایی بسیار ناهنجار برای اجرای حرکات نمایشی و به‌قول‌معروف اقدام به«دور دور زدن» در بلوار می‌کنند.

آنچه مسلم است عشق به‌سرعت و انجام حرکات نمایشی در بسیاری از جوانان وجود دارد اما راه تخلیه این هیجانات غلط است.

یکی از مشکلات بسیار بزرگ دسترسی بسیار آسان و بسیار کم‌هزینه جوانان و حتی نوجوانان به موتورسیکلت است، ارابه‌های مرگی که جوانان را نشانه گرفته است و ترس و استرس را در دل شهروندان ایجاد کرده است.

وقتی در پیاده‌رو حرکت می‌کنید دلتان می‌خواهد آرامش داشته باشید اما زمانی که یک موتورسیکلت با سرعت از کنار شما عبور می‌کند تمام آرامش شما را به هم می‌زند.

موتور سوارهایی که به‌مانند قارچ در سطح شهر رشد می‌کنند و هرچه برخورد با این موتورسواران انجام شود باز هم کم به نظر می‌رسد.

اگر نگاهی به آمار مرگ‌ومیر در جاده‌های شهری و غیرشهری کشورمان بی اندازیم به این نتیجه می‌رسیم که تا چه اندازه کشور ما و مردمان ما با فرهنگ رانندگی صحیح بیگانه و غریبه هستند و تا چه اندازه لزوم فرهنگ‌سازی در رانندگی احساس می‌شود.

در استان همدان نیز آمار مرگ‌ومیر موتورسیکلت‌سواران بسیار بالا است و این موضوع زنگ خطری برای مسئولان است.

فرهنگ‌سازی در امر رانندگی بسیار جدی گرفته شود

هرچند که نمی‌توان به‌راحتی از کنار جاده‌های شهری و غیرشهری غیراستاندارد، خودروها و موتورهای غیراستاندارد گذشت اما باید مسئله فرهنگ‌سازی در امر رانندگی نیز بسیار جدی گرفته شود.

رشته اتومبیلرانی و موتورسواری را در جهان می‌توان بعد از رشته فوتبال به‌عنوان یکی از رشته‌های ورزشی بسیار پرطرفدار و پرهیجان دانست که طیف گسترده‌ای از جوانان، علاقه‌مند برای ورود به این رشته هستند اما متأسفانه امکانات این ورزش در کشور ما در مقایسه با سایر کشورها بسیار ضعیف است.

امروزه گردشگری ورزشی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است که متأسفانه همچنان کشور ما به دلیل عدم فراهم بودن زیرساخت لازم از این موضوع رنج می‌برد و امکانات ورزشی ما در بعضی از موارد نه‌تنها در حد و اندازه‌های استفاده از گردشگران بین‌المللی نیست بلکه در حد و اندازه استفاده ملی نیز نیست.

فرهنگ‌سازی رسالت هیئت موتورسواری و اتومبیلرانی همدان است

در همین زمینه رئیس هیئت موتورسواری و اتومبیلرانی استان همدان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت فرهنگ‌سازی در مقوله اتومبیلرانی و موتورسواری اظهار داشت: رسالت اصلی ما در بحث ورزش و رشته اتومبیلرانی و موتورسواری در ابتدا بحث فرهنگ‌سازی در این زمینه است.

اصغر جهانیان گفت: رشته اتومبیلرانی و موتورسواری به‌عنوان یکی از رشته‌های ورزشی جوان‌پسند که در کنترل هیجانات جوانان تأثیرگذار است از اهمیت بسیار ویژه‌ای برخوردار است و نیاز به فرهنگ‌سازی در این رشته بسیار بیشتر از سایر رشته‌های ورزشی احساس می‌شود زیرا با جان و مال مردم ارتباط مستقیمی دارد.

جهانیان افزود: در بسیاری از فراخوان‌ها و اطلاع‌رسانی‌هایی که ما داشته‌ایم از تمامی کسانی که ادعایی در ورزش موتورسواری و اتومبیلرانی داشته‌اند دعوت کرده‌ایم که به هیئت موتورسواری و اتومبیلرانی استان همدان مراجعه کنند و هیجانات خود را در پیست تخلیه کنند چراکه به‌طورقطع هیچ‌کس انجام حرکات نمایشی را در سطح بلوارهای همدان و به‌ویژه بلوار ارم را نمی‌پسندد.

وی بابیان اینکه شرایط خوبی را در پیست موتورسواری و اتومبیلرانی شهید مفتح همدان ایجاد کرده‌ایم، گفت: در حد توان تلاش کرده‌ایم که ازنظر زیرساخت‌های این رشته در استان همدان قدم‌های مثبتی برداریم و ساماندهی بسیار خوبی در پیست شهید مفتح همدان صورت گرفته و علاقه‌مندان به این رشته می‌توانند از امکانات پیست استفاده کنند.

جهانیان بابیان اینکه استان همدان در این رشته حرف‌های زیادی برای گفتن دارد، بیان کرد: هیئت برنامه‌های مختلفی ازجمله برگزاری مسابقات موتور کراس، اتومبیلرانی سرعت، رالی نقشه‌خوانی، برگزاری کلاس‌های آموزشی، برپایی نمایشگاه خودروهای کلاسیک، کلاس‌های مربی‌گری و داوری و همچنین مسابقات کارتینگ را در تقویم ورزشی خود دارد.

وی عنوان کرد: همچنین برگزاری کلاس‌های آموزش متعدد جزو سیاست‌های هیئت در سال ۹۵ است تا در امر مهم آموزش نیز موفقیت‌های لازم را کسب کنیم.

آمار سالیانه مرگ‌ومیر موتورسواران بسیار تأسف‌برانگیز و ناراحت‌کننده است

رئیس هیئت موتورسواری و اتومبیلرانی استان همدان بابیان اینکه این دو رشته انرژی و هیجان جوانان را مدیریت می‌کند و به‌نوعی تخلیه کننده هیجان سرعت در جوانان است، گفت: برای این منظور نیازمند حمایت بیشتر دستگاه‌های دولتی هستیم همچنین راهنمایی و رانندگی نیز در بحث تردد موتورسیکلت‌های ورزشی تا پیست نیز می‌تواند همکاری بیشتری با ورزشکاران هیئت داشته باشد تا در این زمینه نیز بتوانیم قدم‌های مثبتی برداریم.

جهانیان یادآور شد: آمار سالیانه مرگ‌ومیر موتورسواران بسیار تأسف‌برانگیز و ناراحت‌کننده است اما اگر مسئولان بتوانند در این زمینه رشته موتورسواری و اتومبیلرانی را تقویت کنند می‌توانیم این قول را بدهیم که این آمار قطعاً نصف خواهد شد چون به‌راحتی می‌توان هیجانات جوانان را کنترل کرد و آن‌ها با شرایطی ایمن در پیست‌ها فعالیت کنند.

راهنمایی و رانندگی با استفاده از ظرفیت هیئت موتورسواری و اتومبیلرانی آمار تلفات رانندگی را کاهش دهد

وی بابیان اینکه راهنمایی و رانندگی می‌تواند با استفاده از ظرفیت هیئت موتورسواری و اتومبیلرانی آمار تلفات رانندگی را کاهش دهد، بیان کرد: اگر جوانان علاقه‌مند به این رشته ورزشی شناخته شوند و سپس با کسب آموزش و فرهنگ‌سازی مسیر هیجانات آن‌ها کنترل شود و اقدامات سرعتی و حرکات نمایشی آن‌ها به مکان‌هایی که با هماهنگی راهنمایی و رانندگی ایجادشده است برود به‌طورقطع شاهد این‌گونه مسائل نخواهیم بود.

رئیس هیئت موتورسواری و اتومبیلرانی استان همدان بابیان اینکه آمار استفاده از موتورسیکلت در استان همدان بسیار بالا است، گفت: امروزه موتورسیکلت‌ اکثراً در دست نوجوانان و جوانان ۱۳ تا ۲۵ ساله قرار دارد و راکبان این موتورها بدون داشتن گواهینامه، بیمه و مهارت کافی برای خود و سایر شهروندان همدانی حادثه ایجاد می‌کنند.

جهانیان عنوان کرد: اگر شور و علاقه این جوانان عاشق ورزش موتورسواری به‌صورت هدفمند به هیئت موتورسواری و اتومبیلرانی استان همدان سرازیر شود این هیئت می‌تواند با برنامه‌ریزی صحیح و آموزش فرهنگ ‌موتورسواری کمک شایانی به کاهش آمار سوانح موتورسواری داشته باشد و در این میان نقش پلیس راهنمایی و رانندگی بسیار پر رنگ است.

در ۳ ماه نخست سال جاری ۶۵۰۰ موتورسیکلت متخلف در همدان توقیف‌شده‌اند

رئیس اداره آموزش و فرهنگ ترافیک پلیس راهور استان همدان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به معضل بلوار ارم همدان اظهار داشت: یکی از مشکلاتی که در شهر همدان وجود دارد تمرکز نقاط تفریحی و گردشگری در منطقه بلوار ارم همدان است و فرهنگ غلطی نیز از قدیم جاافتاده است که مردم و جوانان از این بلوار برای انجام حرکات نمایشی و سرعتی استفاده می‌کنند که این موضوع باعث مشکلاتی شده است.

سید جواد حسینی افزود: پلیس راهور بر اساس وظیفه ذاتی خود در این بلوار به‌صورت محسوس و نامحسوس حضور دارد به‌ویژه در ساعات پایانی شب که امکان حرکات نمایشی و ایجاد مزاحمت برای شهروندان است پلیس حضور دارد و با تخلفات صورت گرفته برخورد جدی می‌کند.

وی با اشاره به تخلفات رانندگی در این منطقه گفت: در بحث برخورد با تخلفات اگر خودرویی دو تخلف هم‌زمان را انجام دهد تا ۷۲ ساعت خودرو در پارکینگ متوقف خواهد شد که در ۳ ماهه نخست سال ۹۵ بیش از ۱۶۴ خودرو به علت انجام تخلفات حادثه‌ساز و تخلف هم‌زمان متوقف‌شده‌اند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵ درصد افزایش داشته است.

بلوار «ارم» همدان به دوربین‌های ثبت تخلف نظارتی مجهز شده است

وی گفت: بر اساس اختیارات پلیس و با هماهنگی‌های صورت گرفته با شهرداری همدان بلوار «ارم» همدان به دوربین‌های ثبت تخلف نظارتی مجهز شده تا به‌صورت شبانه‌روزی امکان رصد و ثبت تخلفات راهنمایی و رانندگی وجود داشته باشد.

رئیس اداره آموزش و فرهنگ ترافیک پلیس راهور استان همدان عنوان کرد: همچنین طرح برخورد با موتورسیکلت‌های متخلف نیز یکی از طرح‌های پلیس راهنمایی و رانندگی است که تعطیلی بردار نیست و در طول سال و به‌طور مستمر انجام می‌شود.

وی گفت: در ۳ ماهه نخست امسال ۶۵۰۰ موتورسیکلت توقیف‌شده که این آمار نسبت به مدت مشابه ۱۱ درصد افزایش داشته که نشان از توجه پلیس به تخلفات موتورسواران دارد.

حسینی بابیان اینکه بسیاری از این طرح‌ها در مناطق گردشگری و بلوار «ارم» همدان که مردم برای گذراندن اوقات فراغت خود به آنجا مراجعه می‌کنند اجراشده است، بیان کرد: روش کار پلیس در برخورد با موتورسیکلت‌ها مشخص است و بر اساس ماده ۲۰ تخلفات راهنمایی و رانندگی درصورتی‌که موتورسوار اقدام به انجام حرکات نمایشی، صدای ناهنجار و استفاده بیش از ظرفیت مجاز از موتور، حرکت به‌صورت مارپیچ و استفاده از کلاه ایمنی نکرده باشد در مرتبه اول به مدت یک هفته موتور سیکلت توقیف و در مرتبه دوم به مدت یک ماه وسیله نقلیه فرد متخلف در توقیف پلیس قرار می‌گیرد.

توقف موتورسواران در پیاده‌روها تخلف است

وی یادآور شد: یکی از تخلفاتی که در بلوار «ارم» همدان مشاهده می‌شود بحث توقف در پیاده‌روها است و با توجه به اینکه این بلوار به‌صورت تفریحی است و شهروندان به‌صورت پیاده‌روی به این بلوار مراجعه می‌کنند این موضوع در دستور پلیس قرارگرفته و برخورد با توقف در این پیاده‌رو نیز به این خصوص انجام می‌شود.

رئیس اداره آموزش و فرهنگ ترافیک پلیس راهور استان همدان با اشاره به همکاری با هیئت موتورسواری و اتومبیلرانی استان همدان در بحث استفاده از موتورهای ورزشی گفت: طبق قانون تردد موتورهای بالای ۲۴۰ سی‌سی در معابر شهری ممنوع است.

وی گفت: تردد این موتورسیکلت برای رفت‌وآمد به پیست باید توسط وسیله نقلیه دیگری صورت بگیرد اما ما نهایت همکاری را داشته‌ایم که در راه پیست همکارانمان برخوردی با این موتورسیکلت‌ها نداشته باشند.