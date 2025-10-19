حسین کنعانی مقدم تحلیلگر مسائل بینالملل در گفتگو با خبرنگار مهر راجع به پایان رسیدن قطعنامه ۲۲۳۱ گفت: از نظر تاریخی، بر اساس مفاد قطعنامه ۲۲۳۱ پایان این قطعنامه فرا رسیده و ایران باید در چارچوب NPT، مانند سایر کشورهایی که منع گسترش سلاحهای هستهای را پذیرفتهاند، قرار گیرد. بر این اساس، تحریمها باید برداشته شده و شرایط به حالت عادی بازگردد. البته این مسئله از نظر حقوق بینالملل نیازمند بررسی و پیگیری جدی از سوی ایران است.
وی افزود: خوشبختانه چین و روسیه همراه با ایران در تلاشاند تا این موضوع در نظام بینالملل تثبیت شود و برجام با ویژگیها و تعهدات خاص خود، به همراه قطعنامه ۲۲۳۱ به تاریخ بپیوندد و شرایط کشور وارد وضعیت عادی شود.
این تحلیلگر مسائل بینالملل خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه تروئیکای اروپایی پیش از موعد مقرر، مکانیزم ماشه را فعال کردهاند، به نظر میرسد یک اختلاف بینالمللی در این زمینه وجود دارد که باید در سازمان ملل مورد بررسی حقوقی قرار گیرد و در نهایت رأی لازم درباره آن صادر شود.
کنعانی مقدم ادامه داد: از سوی دیگر، آمریکاییها همراه با تروئیکای اروپایی و برخی کشورهای دیگر، جبههای تشکیل دادهاند تا مانع از اعلام رسمی پایان قطعنامه ۲۲۳۱ شوند و تلاش دارند با تکیه بر مکانیزم ماشه، تحریمها را بازگردانند و ایران را مجدداً ذیل فصل هفتم منشور سازمان ملل قرار دهند.
وی گفت: در این شرایط، ایران باید با کشورهایی همسو مانند چین و روسیه اقدام مشترکی انجام دهد تا شورای امنیت سازمان ملل، که ریاست دورهای آن اکنون به روسیه رسیده است، موضوع را از نظر حقوقی بررسی و نهایی کند. چرا که وضعیت «نه جنگ و نه صلح» بههیچوجه شرایط مطلوبی برای کشور نخواهد بود.
این تحلیلگر مسائل بینالملل بیان کرد: سازوکار شورای امنیت نیز به این صورت است که باید قطعنامهای به شورا ارائه و درباره آن رأیگیری شود. متأسفانه در دوره قبل، هنگامی که چین و روسیه چنین اقدامی انجام دادند، بهدلیل مخالفت ۹ عضو شورا، این موضوع به نتیجه نرسید و حلوفصل نشد.
نظر شما