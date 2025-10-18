به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل دامپزشکی استان مازندران به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید و افزایش تردد دانش‌آموزان در مسیر مدارس، هشدار جدی به والدین و مدارس صادر کرده است.

در این اطلاعیه، از خانواده‌ها خواسته شده که نکات ایمنی ضروری را در مواجهه با سگ‌های ولگرد و بیماری کشنده هاری به کودکان آموزش دهند.

بر اساس این گزارش، سگ‌های ولگرد به دلیل احتمال ابتلاء به بیماری‌های مختلف، به ویژه هاری، تهدیدی جدی برای سلامت کودکان به شمار می‌روند.

اداره کل دامپزشکی تأکید کرده است که کودکان به دلیل کنجکاوی و مهربانی ذاتی، بیشتر در معرض خطر تماس با سگ‌های ولگرد قرار دارند.

عدم نزدیکی بدون نظارت

والدین و اولیای مدارس باید به کودکان بیاموزند که به هیچ عنوان بدون حضور و نظارت بزرگسالان، به سگ‌های ولگرد یا حتی سگ‌های دارای صاحب نزدیک نشوند. سگ‌های ولگرد به دلیل عدم صاحب مشخص و احتمال عدم واکسیناسیون، خطر ابتلاء به بیماری‌هایی مانند هاری را به همراه دارند.

راهکارهای عملی حفظ فاصله ایمن:

کودکان باید از نزدیک شدن به سگ‌ها برای نوازش یا بازی خودداری کرده و همواره فاصله‌ای چندمتری را رعایت کنند. در صورت نزدیک شدن سگ، توصیه شده است که کودکان ساکت بایستند و مانند یک مجسمه بدون حرکت بمانند. به آرامی و بدون ایجاد هیجان، به سمت عقب از سگ دور شوند.

از نگاه مستقیم به چشمان سگ خودداری کنند، زیرا این عمل ممکن است تهدیدی برای حیوان محسوب شود.

به کودکان باید تأکید شود که هرگز به سگ‌های ولگرد غذا ندهند، چرا که این عمل ممکن است سگ‌ها را به مناطق پرتردد مدرسه جذب کرده و رفتارهای تهاجمی برای گرفتن غذا از آن‌ها ایجاد کند. همچنین توصیه شده که کودکان میان‌وعده‌های خود را در معرض دید در مسیر مدرسه قرار ندهند و از سطل‌های زباله سرریز شده که محل تجمع سگ‌ها هستند، دوری کنند.

هاری؛ بیماری کشنده و غیرقابل درمان:

هاری یک بیماری ویروسی کشنده و غیرقابل درمان است که از طریق بزاق حیوان آلوده به انسان منتقل می‌شود. کوچک‌ترین تماس با بزاق این حیوانات، حتی از طریق لیسیدن دست یا پوست زخمی، می‌تواند خطرناک باشد. در صورت بروز گازگرفتگی یا تماس مشکوک، اقدامات فوری برای پیشگیری از ابتلاء به هاری ضروری است.

اقدامات فوری پس از گازگرفتگی یا تماس مشکوک:

در صورت گازگرفتگی یا تماس مشکوک، کودک باید بلافاصله به والدین، معلم یا بزرگ‌تر قابل اعتماد اطلاع دهد.

محل زخم باید در اولین فرصت و به مدت حداقل ۱۵ دقیقه با آب و صابون شسته شود. خانواده‌ها باید کودک را برای دریافت خدمات پیشگیری از هاری (شامل واکسن و در صورت لزوم ایمونوگلوبولین) به نزدیک‌ترین مرکز درمانی منتقل کنند.

مشخصات سگ و محل حادثه باید به مراجع ذی‌صلاح مانند شهرداری یا اداره دامپزشکی اطلاع داده شود.

اداره کل دامپزشکی از والدین خواسته است که مسیر تردد کودکان را شناسایی کرده و از نقاط تجمع سگ‌های ولگرد مانند پارک‌ها، زمین‌های خالی و سطل‌های زباله دوری کنند.

همچنین بر اهمیت ارتباط مستمر با مسئولان مدرسه در خصوص سیاست‌های مدیریت حیوانات ولگرد در اطراف مدارس و گزارش‌دهی تجمع سگ‌ها به شهرداری تأکید شده است.

در پایان این اطلاعیه آمده است که پیشگیری از تهدیدات بالقوه تنها از طریق آموزش مستمر و نظارت فعال والدین و نهادهای آموزشی میسر خواهد بود. حفظ سلامت و ایمنی فرزندان در این فصل از سال نیازمند عزم جمعی و مسئولیت‌پذیری همگانی است.