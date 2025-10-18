به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام مرتضی مطیعی عصر شنبه در دیدار با حجتالاسلام حمیدرضا مهدویارفع از اساتید دانشگاه و حوزه و مؤسس نهضت جهانی نهجالبلاغهخوانی به میزبانی دفتر خود، با بیان اینکه نهجالبلاغه یکی از مهمترین منابع اسلامی محسوب میشود، گفت: نهجالبلاغه از بالاترین درجه فصاحت و بلاغت برخوردار است و باید بیش از پیش از معارف آن بهره بگیریم.
امام جمعه سمنان با تقدیر از تلاشهای دستاندرکاران نهضت ملی نهجالبلاغهخوانی، بر ارزیابی مستمر اثرگذاری این برنامهها تاکید کرد و گفت: لازم است در مطالعه نهجالبلاغه از ترجمههای روان و البته دقیق که به زبان روز بیان شدهاند، استفاده شود.
مطیعی با بیان اینکه فرمایشات مولای متقیان حضرت علی (ع) از مضامین برجسته و ممتازی برخوردار است که درک آنها به تلاش و مُمارست نیاز دارد، افزود: ایجاد گروهها و حلقههای نهجالبلاغهخوانی در مساجد و تکایا امری ارزشمند است که باید گسترش یابد.
نماینده ولیفقیه در استان سمنان با یادآوری توصیههای مکرر مقام معظم رهبری برای بهرهمندی از نهجالبلاغه اظهار کرد: امیرالمؤمنین علی (ع) در عباراتی نظیر «غُلِبَ واللّه المُتخاذلون» که بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام تاکید دارد، انبوهی از معانی و گزارهها را به اختصار بیان فرموده است.
وی تازگی و جذابیتِ عبارات نهجالبلاغه را از دیگر ویژگیهای مهم آن دانست و خاطرنشان کرد: امیدواریم زمینه بهرهمندی هرچه بیشتر از معارف نهجالبلاغه و کلام حضرت امیرالمؤمنین علی (ع) را در خود به وجود آوریم.
