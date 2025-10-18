به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام الله نور کریمی تبار عصر شنبه در مراسم یادواره شهدای ورزشکار استان ایلام و شهدای ورزشکار جنگ دوازده روزه اظهار کرد: حضور در چنین برنامههایی جلوهای از پیوند هنر، ورزش و معنویت است و ورزشکاران با هدفهای والا مسیر خود را به سوی رضایت الهی سوق میدهند.
وی افزود: ورزشکاری که تنها به دنبال قهرمانی نیست و برای اهتزاز پرچم جمهوری اسلامی ایران تلاش میکند، گاهی این مسیر را برای خدا طی میکند و در نهایت به مقام شهید میرسد.
حجت الاسلام کریمیتبار بیان کرد: دعای انسان مؤمن این است که در مسیر کسانی قرار گیرد که خداوند به آنان نعمت داده و شهدا از جمله این برگزیدگاناند که با ایثار جان، در جایگاهی والا قرار گرفتهاند.
وی در ادامه گفت: اطاعت از خدا و رسول، انسان را در زمره نیکان قرار میدهد و انبیا، صدیقین، شهدا و صالحین در بهشت همنشین یکدیگرند. این جایگاه والا، جایگاه شهداست.
امام جمعه ایلام با اشاره به نقش ورزش در آمادگی رزمندگان، تصریح کرد: رزمندهای که در سرمای کوهستان یا دل اروند میجنگد، از توان جسمی خود بهره میگیرد و در سختیها مقاومت میکند که این خود تجلی روح ورزش و پهلوانی است.
وی همچنین گفت: این یادواره نخستینبار بهصورت تخصصی برای ورزشکاران حرفهای استان برگزار شده و شایسته بود مسئولان بیشتری در این مراسم حضور یابند تا فرهنگ شهادت، ورزش و ایثار در نسل جوان تقویت شود.
در پایان امام جمعه ایلام از برگزارکنندگان یادواره تقدیر کرد و بر استمرار چنین مراسمهایی برای زنده نگهداشتن یاد شهدا تأکید داشت.
