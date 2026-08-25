وزیر میراث فرهنگی حرم حضرت معصومه(س) را زیارت کرد

به گزارش خبرنگار مهر، سیدرضا صالحی‌امیری عصر سه‌شنبه سوم شهریورماه همزمان با دومین روز هفته دولت، با استقبال اکبر بهنام‌جو استاندار قم و جمعی از مسئولان استانی وارد شهر مقدس قم شد.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در بدو ورود به قم به زیارت حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) رفت و همچنین با حضور بر سر مزار شهدای شاخص جنگ اخیر شهید علی لاریجانی و سپهبد شهید سیدعبدالرحیم موسوی یاد و خاطره این شهیدان را گرامی داشت.



یکی از محورهای مهم سفر وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی به قم، بازدید از محل احداث موزه بزرگ قم در بلوار پیامبر اعظم(ص) است تا آخرین وضعیت این طرح مورد بررسی قرار گیرد.

زمین مورد نیاز برای اجرای این طرح اختصاص یافته و موزه بزرگ قم قرار است به عنوان یکی از ظرفیت‌های مهم فرهنگی استان، زمینه معرفی و عرضه بخشی از گنجینه تاریخی و تمدنی این منطقه را فراهم کند.



احداث این موزه با توجه به شمار قابل توجه آثار تاریخی شناسایی و گردآوری‌شده در استان قم از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و می‌تواند محلی برای ارائه بخشی از این آثار و معرفی پیشینه تاریخی و فرهنگی قم باشد.



بر اساس اطلاعات موجود، حدود ۱۱ هزار اثر و شیء تاریخی در استان قم شناسایی و گردآوری شده است که از میان آنها حدود ۶ هزار و ۵۰۰ اثر قابلیت نمایش دارند.