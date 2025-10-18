  1. استانها
فرماندار تنگستان: هلال احمر در خط مقدم کمک‌رسانی است

بوشهر- فرماندار تنگستان گفت: جمعیت هلال احمر همواره در خط مقدم کمک‌رسانی در حوادث است.

به گزارش خبرنگار مهر، مسلم سلیمانی عصر شنبه در بازدید سرزده از هلال احمر شهرستان ضمن بازدید از بخش‌های مختلف ساختمان اداری و انبار امدادی، با مسئولان و پرسنل این مجموعه دیدار و در خصوص چگونگی انجام مأموریت‌ها، زمان پاسخ‌گویی به حوادث و همچنین نیازهای موجود برای ارتقای سطح خدمات‌رسانی گفت‌وگو کرد.

فرماندار تنگستان ضمن تاکید بر آمادگی صددرصدی و مستمر نیروها، گفت: جمعیت هلال احمر همواره خط مقدم کمک‌رسانی در حوادث است و همه نیروها باید به‌صورت شبانه‌روزی و صددرصدی آماده باشند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن، خود را به محل حادثه برسانند، در شرایط بحران، ثانیه‌ها تعیین‌کننده جان مردم هستند.

وی ادامه داد: انبارها و تجهیزات امدادی قلب تپنده هلال احمر هستند و باید اطمینان حاصل کنیم که تمامی خودروهای امدادی، دستگاه‌های نجات و اقلام زیستی، نه‌تنها به‌روز باشند بلکه به‌صورت منظم بازبینی و نگهداری شوند تا در زمان نیاز، هیچ خللی در روند عملیات پیش نیاید.

فرماندار تنگستان با اشاره به اینکه ذخیره غذایی و دارویی در انبارها باید برای پوشش حداقل یک ماه بحران پیش‌بینی شده باشد، تصریح کرد: عملیات امداد و نجات یک کار تیمی بزرگ است و تعامل و هماهنگی با ستاد مدیریت بحران شهرستان، نیروی انتظامی، اورژانس و سایر ارگان‌ها باید در بالاترین سطح خود قرار گیرد.

این بازدید که با هدف ارزیابی میدانی توان عملیاتی و آمادگی کارکنان و داوطلبان هلال احمر برای مقابله با حوادث و بحران‌های احتمالی، به‌ویژه در آستانه فصل پرمخاطره سال، صورت گرفت فرماندار شهرستان از نزدیک در جریان اقدامات، تجهیزات و وضعیت لجستیکی این نهاد حیاتی قرار گرفت.

