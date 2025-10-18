به گزارش خبرنگار مهر، مسلم سلیمانی عصر شنبه در بازدید سرزده از هلال احمر شهرستان ضمن بازدید از بخشهای مختلف ساختمان اداری و انبار امدادی، با مسئولان و پرسنل این مجموعه دیدار و در خصوص چگونگی انجام مأموریتها، زمان پاسخگویی به حوادث و همچنین نیازهای موجود برای ارتقای سطح خدماترسانی گفتوگو کرد.
فرماندار تنگستان ضمن تاکید بر آمادگی صددرصدی و مستمر نیروها، گفت: جمعیت هلال احمر همواره خط مقدم کمکرسانی در حوادث است و همه نیروها باید بهصورت شبانهروزی و صددرصدی آماده باشند تا در کوتاهترین زمان ممکن، خود را به محل حادثه برسانند، در شرایط بحران، ثانیهها تعیینکننده جان مردم هستند.
وی ادامه داد: انبارها و تجهیزات امدادی قلب تپنده هلال احمر هستند و باید اطمینان حاصل کنیم که تمامی خودروهای امدادی، دستگاههای نجات و اقلام زیستی، نهتنها بهروز باشند بلکه بهصورت منظم بازبینی و نگهداری شوند تا در زمان نیاز، هیچ خللی در روند عملیات پیش نیاید.
فرماندار تنگستان با اشاره به اینکه ذخیره غذایی و دارویی در انبارها باید برای پوشش حداقل یک ماه بحران پیشبینی شده باشد، تصریح کرد: عملیات امداد و نجات یک کار تیمی بزرگ است و تعامل و هماهنگی با ستاد مدیریت بحران شهرستان، نیروی انتظامی، اورژانس و سایر ارگانها باید در بالاترین سطح خود قرار گیرد.
این بازدید که با هدف ارزیابی میدانی توان عملیاتی و آمادگی کارکنان و داوطلبان هلال احمر برای مقابله با حوادث و بحرانهای احتمالی، بهویژه در آستانه فصل پرمخاطره سال، صورت گرفت فرماندار شهرستان از نزدیک در جریان اقدامات، تجهیزات و وضعیت لجستیکی این نهاد حیاتی قرار گرفت.
