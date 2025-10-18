عبدی: خیبر با همدلی پرسپولیس را شکست داد؛ تکرار پیروزی تاریخی سال ۶۵!

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود عبدی شامگاه شنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران پس از پایان بازی با پرسپولیس گفت: بازی داشت به نفع ما تمام می‌شد، اما در دقیقه ۸۹ و ۹۰ گل خوردیم و اتفاق تلخی بود.

وی توضیح داد: با این حال، تیمی که بخواهد برنده شود، باید در همین شرایط خودش را نشان دهد. من در رختکن به بازیکنان گفتم که ما پیش از سوت پایان، در رختکن برده بودیم. همدلی و روحیه‌ای که در طول هفته در تمرینات تیم می‌دیدم، باعث شده بود مطمئن باشم بازی به نتیجه خوبی ختم می‌شود.

برد تاریخی برای مردم لرستان

مالک خیبر افزود: می‌دانید که از سال ۱۳۶۵ که خیبر پرسپولیس را در خرم‌آباد برده بود، مردم این شهر منتظر چنین روزی بودند. سال گذشته استقلال را بردیم و امسال هم توانستیم پرسپولیس را شکست دهیم. این نتایج برای مردم ما ارزشمند است و بازتاب بزرگی در میان هواداران لرستانی دارد.

نیاز حیاتی به سه امتیاز و عبور از روزهای سخت

عبدی درباره اهمیت این پیروزی توضیح داد: شرایط ما در جدول در سه هفته گذشته کمی به هم ریخته بود و به این سه امتیاز حیاتی نیاز داشتیم. خدا را شکر توانستیم با تلاش و اتحاد بچه‌ها به آن برسیم.

وی در ادامه با اشاره به مشکلات اخیر تیمش گفت: در دو هفته گذشته، متأسفانه اتفاقات فوتبالی به نفع ما پیش نرفت. اگر حق به حقدار می‌رسید، ما در آن بازی‌ها هم بازنده نبودیم. چه در بحث داوری و چه در حواشی کنار زمین، شرایطی رقم خورد که نتوانستیم نتیجه واقعی تلاش بازیکنان را بگیریم.