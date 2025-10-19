نقش عدالت در نظام اسلامی چیست؟

به گزارش خبرنگار مهر، مؤسسه عالی فقه و علوم اسلامی در ادامه برنامه‌های علمی خود، نشست تخصصی با عنوان «فقه و عدالت» را برگزار می‌کند.

این نشست با حضور حجت‌الاسلام احمد واعظی، از استادان برجسته حوزه و دانشگاه، روز یکشنبه ۲۷ مهرماه ۱۴۰۴ رأس ساعت ۱۱ برگزار خواهد شد.

محل برگزاری این نشست، سالن اجتماعات طبقه سوم مؤسسه عالی فقه و علوم اسلامی است. در این برنامه علمی، مباحث مربوط به پیوند میان فقه و عدالت، نقش عدالت در نظام فقهی اسلام، و ضرورت بازخوانی مفاهیم فقهی در پرتو عدالت مورد بررسی قرار می‌گیرد.

هدف از برگزاری این نشست، تبیین ابعاد نظری عدالت در اندیشه فقهی و گسترش گفتگوهای علمی میان صاحب‌نظران این حوزه عنوان شده است.