۲۸ مهر ۱۴۰۴، ۱۷:۵۳

افتتاح هفتمین مرکز نفس در شهرستان کردکوی گلستان

کردکوی- معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی گلستان گفت: هفتمین مرکز حمایتی «نفس» با هدف پیشگیری از سقط عمدی و حمایت از خانواده‌ها در کردکوی افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا هنرور عصر دوشنبه در مراسم افتتاح مرکز نفس در شهرستان کردکوی، با تاکید بر اهمیت مشاوره‌های علمی و تخصصی برای مادران، گفت: مرکز نفس استان گلستان با ارائه خدمات مشاوره‌های علمی، اجتماعی و روانی، به دنبال کاهش آمار سقط جنین و راهنمایی درست مادران در تصمیم‌گیری‌های مهم است.

وی با اشاره به آمارهای موفقیت‌آمیز این مرکز در استان، افزود: در سال ۱۴۰۳، این مرکز ۳۷۰ مورد مشاوره انصراف از سقط و ۲۸۴ تولد ثبت کرده و در ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۴ نیز به ترتیب ۲۶۳ مشاوره انصراف از سقط و ۱۳۹ تولد گزارش شده است. بر اساس مطالعات، سالانه بیش از پنج هزار مورد سقط در گلستان تخمین زده می‌شود.

هنرور ادامه داد: مرکز نفس در راستای ارتقا سلامت مادر و کودک فعالیت می‌کند و تلاش دارد تا با حمایت‌های همه‌جانبه از خانواده‌ها، تا ۹۰ درصد در پیشگیری از سقط موفق عمل کند.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی گلستان از خانواده‌ها دعوت کرد تا از خدمات مشاوره‌ای این مرکز بهره‌مند شوند.

وی گفت: تیم مرکز نفس به صورت مستمر در حال شناسایی و ارائه مشاوره به افرادی است که به راهنمایی نیاز دارند.

این مراسم افتتاحیه با حضور محمدرضا هنرور معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی، یامی رئیس بسیج جامعه پزشکی، حجت‌الاسلام حسام امام جمعه، برهانی فرماندار، سرهنگ اصحابی فرمانده سپاه شهرستان و مدیران دستگاه‌های اجرایی استان و شهرستان در کردکوی برگزار شد.

