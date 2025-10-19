یزدی خواه:توسعه خط مترواسلامشهر به سمت بهارستان در دستور کار قرار گرفت

  1. استانها
اسلامشهر- رئیس مجمع نمایندگان استان تهران با اشاره به اهمیت گسترش حمل‌ونقل عمومی در جنوب غرب تهران گفت: توسعه خط مترو اسلامشهر به سمت بهارستان در دستور کار مجمع نمایندگان استان قرار دارد.

سید علی یزدی‌خواه، در گفتگو با خبرنگار مهر، از مصوبات نشست بررسی ویژه مشکلات اسلامشهر خبرداد و با تأکید بر اهمیت این منطقه به‌عنوان یکی از قطب‌های صنعتی، کشاورزی و جمعیتی استان تهران اظهار داشت: اسلامشهر دارای ظرفیت‌های گسترده‌ای است و مجمع نمایندگان استان وظیفه خود می‌داند تا در سطوح ملی و استانی پیگیر حل مسائل اسلامشهر باشد.

وی افزود: در این نشست موضوعات مختلفی از جمله تسریع در راه‌اندازی ایستگاه مترو اسلامشهر با تأمین منابع بانکی، افتتاح هرچه سریع‌تر بیمارستان اسلامشهر و تکمیل تجهیزات آن از جمله دستگاه‌های سی‌تی‌اسکن و MRI بررسی شد که با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط در حال پیگیری است.

رئیس مجمع نمایندگان استان تهران با اشاره به مشکلات حوزه راه گفت: تکمیل کمربندی و اتصال راه خلیج فارس به جاده واوان و ساماندهی رمپ‌های ورودی و خروجی این مسیرها از دیگر محورهای مورد بررسی بود. همچنین هماهنگی‌های لازم برای تسریع در احداث ایستگاه مترو واوان میان مسئولان اسلامشهر و شرکت مترو تهران در حال انجام است.

یزدی‌خواه ادامه داد: در کنار این موارد، مباحث مربوط به اشتغال، ازدواج جوانان، وام‌های ازدواج، مدرسه‌سازی، صنعت و معدن نیز مطرح شد تا با پیگیری‌های مستمر نتایج ملموس و مثبتی برای مردم اسلامشهر به همراه داشته باشد.

وی با اشاره به لزوم ساماندهی متکدیان و معتادان در سطح اسلامشهر گفت: مقرر شده با همکاری معاونت سیاسی استانداری و شهرداری تهران، موضوع واگذاری موقت اماکن برای اجرای پروژه‌های مشترک ساماندهی دنبال شود.

یزدی‌خواه درباره وضعیت بیمارستان اسلامشهر نیز اظهار امیدواری کرد: با توجه به آماده‌سازی نیروی انسانی در بخش‌های پزشکی و پیراپزشکی و نصب تجهیزات، این مرکز درمانی تا پایان سال جاری به بهره‌برداری کامل برسد.

وی در پایان درباره وضعیت توسعه خط مترو اسلامشهر خاطرنشان کرد: طرح ادامه مسیر مترو به سمت بهارستان در دستور بررسی قرار دارد و امیدواریم با تأمین منابع مالی از طریق ماده ۵۶ قانون تنظیم، عملیات اجرایی آن در سال ۱۴۰۵ آغاز شود.

