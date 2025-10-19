یزدی خواه:توسعه خط مترواسلامشهر به سمت بهارستان در دستور کار قرار گرفت

سید علی یزدی‌خواه، در گفتگو با خبرنگار مهر، از مصوبات نشست بررسی ویژه مشکلات اسلامشهر خبرداد و با تأکید بر اهمیت این منطقه به‌عنوان یکی از قطب‌های صنعتی، کشاورزی و جمعیتی استان تهران اظهار داشت: اسلامشهر دارای ظرفیت‌های گسترده‌ای است و مجمع نمایندگان استان وظیفه خود می‌داند تا در سطوح ملی و استانی پیگیر حل مسائل اسلامشهر باشد.

وی افزود: در این نشست موضوعات مختلفی از جمله تسریع در راه‌اندازی ایستگاه مترو اسلامشهر با تأمین منابع بانکی، افتتاح هرچه سریع‌تر بیمارستان اسلامشهر و تکمیل تجهیزات آن از جمله دستگاه‌های سی‌تی‌اسکن و MRI بررسی شد که با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط در حال پیگیری است.

رئیس مجمع نمایندگان استان تهران با اشاره به مشکلات حوزه راه گفت: تکمیل کمربندی و اتصال راه خلیج فارس به جاده واوان و ساماندهی رمپ‌های ورودی و خروجی این مسیرها از دیگر محورهای مورد بررسی بود. همچنین هماهنگی‌های لازم برای تسریع در احداث ایستگاه مترو واوان میان مسئولان اسلامشهر و شرکت مترو تهران در حال انجام است.

یزدی‌خواه ادامه داد: در کنار این موارد، مباحث مربوط به اشتغال، ازدواج جوانان، وام‌های ازدواج، مدرسه‌سازی، صنعت و معدن نیز مطرح شد تا با پیگیری‌های مستمر نتایج ملموس و مثبتی برای مردم اسلامشهر به همراه داشته باشد.

وی با اشاره به لزوم ساماندهی متکدیان و معتادان در سطح اسلامشهر گفت: مقرر شده با همکاری معاونت سیاسی استانداری و شهرداری تهران، موضوع واگذاری موقت اماکن برای اجرای پروژه‌های مشترک ساماندهی دنبال شود.

یزدی‌خواه درباره وضعیت بیمارستان اسلامشهر نیز اظهار امیدواری کرد: با توجه به آماده‌سازی نیروی انسانی در بخش‌های پزشکی و پیراپزشکی و نصب تجهیزات، این مرکز درمانی تا پایان سال جاری به بهره‌برداری کامل برسد.

وی در پایان درباره وضعیت توسعه خط مترو اسلامشهر خاطرنشان کرد: طرح ادامه مسیر مترو به سمت بهارستان در دستور بررسی قرار دارد و امیدواریم با تأمین منابع مالی از طریق ماده ۵۶ قانون تنظیم، عملیات اجرایی آن در سال ۱۴۰۵ آغاز شود.