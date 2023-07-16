تأسی از حضرت زینب (س) رسالت بانوان فعال فرهنگی و تبلیغی باشد

به گزارش خبرنگار مهر، سارا حقی پیش از ظهر یکشنبه در نشست هم اندیشی مسئولین هیئت‌های مذهبی بانوان، مبلغات سنتی و بانوان مداح در آستانه ماه محرم، در سخنانی رسالت اصلی مجالس حسینی را تبیین حقایق قیام کربلا عنوان کرد و افزود: تبیین گری فلسفه عاشورا به اندازه قیام کربلا مهم و اثرگذار است.

وی بانوان فعال فرهنگی و تبلیغی را رهروان زینبی (س) عنوان کرد و گفت: بانوان در هیئت‌های مذهبی و مجالس عزای حسینی باید با محوریت جهاد تبیین و تاسی از روشنگری حضرت زینب کبری (س) به بصیرت افزایی در جامعه بپردازند.

وی افزود: نهضت حضرت اباعبدالله الحسین (ع) به ما آموخته که اگر بخواهیم حرکتی به نتیجه برسد باید ابعاد تبیینی آن را اجرا کنیم لذا از این پیام در می‌یابیم که تبیین به اندازه قیام عاشورا اهمیت داشته و در فرهنگ سازی ابعاد این قیام مهم در بین مردم بویژه نسل جوان مؤثر است.

جلسات عزاداری هدفمند و پرمحتوا در اولویت باشد

کارشناس فرهنگی بانوان تبلیغات اسلامی اردبیل از مسئولین هیئت‌های مذهبی خواست در تقویت و هدفمند کردن جلسات عزاداری در طول سال تلاش کرده و قرارگاه جهاد تبیین در هیئت و محله خود تشکیل دهند.

حقی افزود: با توجه به اینکه خودسازی اولین گام تبیین است، افزود: خانواده سازی در گام بعدی برای تبیین و جامعه پردازی سومین گام تبیین بوده و نیازمند برنامه ریزی پرمحتوا در این رابطه است.

کارشناس فرهنگی بانوان تبلیغات اسلامی اردبیل امید آفرینی در بین بانوان را باعث ایجاد امید در خانواده‌ها برشمرد و افزود: بانوان فعال فرهنگی و تبلیغی با مطالعه هوشمندانه در بحث امید آفرینی و نشاط بخشی در بین بانوان و به تبع آن در خانواده تلاش کنند تا جامعه‌ای پویا و امیدوار داشته باشیم.