آیت الله ناصری: مردم با تبیین آیات و روایات به پرداخت زکات تشویق شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله محمدرضا ناصری نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه یزد در دیدار مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) کشور، با اشاره به جایگاه فریضه الهی زکات، بر ماهیت حکومتی و وظیفه دولت در اجرای آن تاکید کرد.

آیت‌الله ناصری زکات را امری حکومتی دانست که قابل جدایی از ساختار حاکمیت نیست و تصریح کرد: این فریضه از زمان پیامبر اکرم (ص) مورد اهمیت بوده است و ایشان نمایندگانی را برای جمع‌آوری آن اعزام می‌کردند. وی با اشاره به آیات متعدد قرآن کریم که در اکثر موارد توصیه به زکات را در کنار برپایی نماز مطرح کرده‌اند، وظیفه مؤمنین در پرداخت این حق شرعی را متذکر شد.

نماینده ولی فقیه در استان یزد، به نحوه مصرف زکات اشاره کرد و گفت: آنچه که از آیات و روایات استنباط می‌شود، مصرف اصلی زکات برای فقرا و نیازمندان است و باید به این مهم توجهی ویژه داشت. همچنین باید دقت داشت که زکات جمع‌آوری‌شده در یک منطقه نباید برای دیگر مناطق و شهرها هزینه شود.

امام جمعه یزد در بخش دیگری از سخنان خود، بر لزوم تبیین اهداف متعالی در تلاش‌ها و همچنین ضرورت امر تبلیغ در حوزه پرداخت زکات تأکید کرد و افزود: باید با بیان آیات و روایات مربوطه، مردم را در جهت پرداخت زکات و عمل به این فریضه الهی تشویق و ترغیب کرد.