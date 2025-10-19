  1. استانها
  2. خراسان جنوبی
۲۷ مهر ۱۴۰۴، ۱۶:۰۲

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی خبر داد؛

صدور ۳۰۰ مجوز بی‌نام سرمایه‌گذاری در خراسان جنوبی

بیرجند- مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی گفت: تاکنون ۳۰۰ مجوز بی‌نام سرمایه‌گذاری در استان صادر شده که این اقدام مسیر سرمایه‌گذاری در استان را هموار کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی ذاکریان بعداز ظهر یکشنبه در حاشیه نمایشگاه بین المللی فرصت های سرمایه گذاری ایران و افغانستان با تشریح آخرین وضعیت صدور مجوزهای بی‌نام در خراسان جنوبی اظهار داشت: از ابتدای اجرای طرح تا کنون، ۳۰۰ مجوز بی‌نام برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی استان صادر شده است.

وی افزود: از این تعداد، ۲۲۴ مجوز در محدوده‌های خارج از شهرک‌ها و نواحی صنعتی صادر شده و ۷۶ مجوز دیگر مربوط به داخل شهرک‌ها، نواحی صنعتی و منطقه ویژه اقتصادی بیرجند است.

سهم بالای بخش صنعت و معدن

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی با اشاره به تفکیک این مجوزها در حوزه‌های مختلف اقتصادی گفت: ۱۱۹ مجوز در حوزه صنعت، معدن و تجارت صادر شده که نشان‌دهنده جایگاه ویژه این بخش در ساختار اقتصادی استان است.

ذاکریان ادامه داد: همچنین ۱۱۶ مجوز مربوط به بخش کشاورزی است که با توجه به ظرفیت‌های گسترده استان در حوزه محصولات استراتژیک نظیر زعفران، زرشک، عناب و پسته، می‌تواند به افزایش بهره‌وری، توسعه صنایع تبدیلی و ایجاد اشتغال پایدار در روستاها منجر شود.

وی از صدور ۲۵ مجوز در حوزه میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری نیز خبر داد و افزود: با توجه به رشد گردشگری در سال‌های اخیر، خراسان جنوبی می‌تواند با جذب سرمایه‌گذاران در بخش اقامتگاه‌ها، مجموعه‌های بوم‌گردی و گردشگری تاریخی، سهم بیشتری از این بازار به‌دست آورد.

ذاکریان خاطرنشان کرد: علاوه بر این، ۴۰ مجوز نیز به منطقه ویژه اقتصادی بیرجند اختصاص یافته است که یکی از محورهای مهم توسعه صادرات و ورود سرمایه‌های جدید به استان محسوب می‌شود.

گامی برای رفع موانع سرمایه‌گذاری

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی با اشاره به اهداف اجرای طرح «مجوزهای بی‌نام» گفت: این طرح در واقع گامی مؤثر برای رفع بروکراسی‌های زمان‌بر اداری در مسیر سرمایه‌گذاری است و زمینه را برای ورود سریع‌تر سرمایه‌گذاران به اجرای طرح‌ها فراهم می‌کند.

وی تصریح کرد: مجوزهای بی‌نام، پس از طی مراحل کارشناسی و بررسی طرح‌ها، بدون وابستگی به شخص یا شرکت خاص صادر می‌شوند و در صورت تمایل سرمایه‌گذاران، به نام آنان منتقل خواهد شد؛ این اقدام باعث می‌شود تا سرمایه‌گذار از همان روز نخست، با مجوز آماده وارد مرحله اجرا شود.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی اظهار داشت: سیاست دولت چهاردهم بر پایه تقویت اقتصاد مردمی و جذب سرمایه در مناطق کمتر برخوردار است و خراسان جنوبی به‌عنوان استانی مرزی و دارای موقعیت راهبردی، از این سیاست‌ها بیشترین بهره را می‌برد.

فرصت‌های تازه در اقتصاد مرزی

وی با اشاره به موقعیت خاص خراسان جنوبی در همسایگی افغانستان افزود: بهره‌گیری از ظرفیت‌های مرزی، یکی از اولویت‌ها در صدور مجوزهای بی‌نام است، چراکه بسیاری از طرح‌ها با هدف توسعه صادرات به کشورهای همسایه و حتی استفاده از سرمایه گذاری های خارجی تعریف شده‌اند.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان خاطرنشان کرد: منطقه ویژه اقتصادی بیرجند به‌عنوان پایگاه اصلی تجارت مرزی شرق کشور، امروز آماده پذیرش سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی است و تسهیل صدور مجوزها، روند استقرار واحدهای جدید را سرعت بخشیده است.

وی ادامه داد: در شرایطی که کشور در مسیر تحقق رشد تولید و رونق اقتصادی قرار دارد، استان خراسان جنوبی با صدور مجوزهای بی‌نام به‌عنوان یکی از استان‌های پیشرو در زمینه تسهیل سرمایه‌گذاری شناخته می‌شود.

ذاکریان در پایان گفت: مأموریت اصلی اداره کل امور اقتصادی و دارایی، ایجاد بستر امن، شفاف و سریع برای سرمایه‌گذاری است و در این مسیر، هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی نتایج مثبتی به همراه داشته است.

وی تأکید کرد: اجرای کامل طرح مجوزهای بی‌نام، ضمن کاهش زمان صدور مجوز، موجب افزایش رقابت‌پذیری، جذب سرمایه‌گذاران جدید، رشد اشتغال و تحقق توسعه متوازن در سطح استان خواهد شد.

