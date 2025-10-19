به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی ذاکریان بعداز ظهر یکشنبه در حاشیه نمایشگاه بین المللی فرصت های سرمایه گذاری ایران و افغانستان با تشریح آخرین وضعیت صدور مجوزهای بی‌نام در خراسان جنوبی اظهار داشت: از ابتدای اجرای طرح تا کنون، ۳۰۰ مجوز بی‌نام برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی استان صادر شده است.

وی افزود: از این تعداد، ۲۲۴ مجوز در محدوده‌های خارج از شهرک‌ها و نواحی صنعتی صادر شده و ۷۶ مجوز دیگر مربوط به داخل شهرک‌ها، نواحی صنعتی و منطقه ویژه اقتصادی بیرجند است.

سهم بالای بخش صنعت و معدن

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی با اشاره به تفکیک این مجوزها در حوزه‌های مختلف اقتصادی گفت: ۱۱۹ مجوز در حوزه صنعت، معدن و تجارت صادر شده که نشان‌دهنده جایگاه ویژه این بخش در ساختار اقتصادی استان است.

ذاکریان ادامه داد: همچنین ۱۱۶ مجوز مربوط به بخش کشاورزی است که با توجه به ظرفیت‌های گسترده استان در حوزه محصولات استراتژیک نظیر زعفران، زرشک، عناب و پسته، می‌تواند به افزایش بهره‌وری، توسعه صنایع تبدیلی و ایجاد اشتغال پایدار در روستاها منجر شود.

وی از صدور ۲۵ مجوز در حوزه میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری نیز خبر داد و افزود: با توجه به رشد گردشگری در سال‌های اخیر، خراسان جنوبی می‌تواند با جذب سرمایه‌گذاران در بخش اقامتگاه‌ها، مجموعه‌های بوم‌گردی و گردشگری تاریخی، سهم بیشتری از این بازار به‌دست آورد.

ذاکریان خاطرنشان کرد: علاوه بر این، ۴۰ مجوز نیز به منطقه ویژه اقتصادی بیرجند اختصاص یافته است که یکی از محورهای مهم توسعه صادرات و ورود سرمایه‌های جدید به استان محسوب می‌شود.

گامی برای رفع موانع سرمایه‌گذاری

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی با اشاره به اهداف اجرای طرح «مجوزهای بی‌نام» گفت: این طرح در واقع گامی مؤثر برای رفع بروکراسی‌های زمان‌بر اداری در مسیر سرمایه‌گذاری است و زمینه را برای ورود سریع‌تر سرمایه‌گذاران به اجرای طرح‌ها فراهم می‌کند.

وی تصریح کرد: مجوزهای بی‌نام، پس از طی مراحل کارشناسی و بررسی طرح‌ها، بدون وابستگی به شخص یا شرکت خاص صادر می‌شوند و در صورت تمایل سرمایه‌گذاران، به نام آنان منتقل خواهد شد؛ این اقدام باعث می‌شود تا سرمایه‌گذار از همان روز نخست، با مجوز آماده وارد مرحله اجرا شود.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی اظهار داشت: سیاست دولت چهاردهم بر پایه تقویت اقتصاد مردمی و جذب سرمایه در مناطق کمتر برخوردار است و خراسان جنوبی به‌عنوان استانی مرزی و دارای موقعیت راهبردی، از این سیاست‌ها بیشترین بهره را می‌برد.

فرصت‌های تازه در اقتصاد مرزی

وی با اشاره به موقعیت خاص خراسان جنوبی در همسایگی افغانستان افزود: بهره‌گیری از ظرفیت‌های مرزی، یکی از اولویت‌ها در صدور مجوزهای بی‌نام است، چراکه بسیاری از طرح‌ها با هدف توسعه صادرات به کشورهای همسایه و حتی استفاده از سرمایه گذاری های خارجی تعریف شده‌اند.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان خاطرنشان کرد: منطقه ویژه اقتصادی بیرجند به‌عنوان پایگاه اصلی تجارت مرزی شرق کشور، امروز آماده پذیرش سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی است و تسهیل صدور مجوزها، روند استقرار واحدهای جدید را سرعت بخشیده است.

وی ادامه داد: در شرایطی که کشور در مسیر تحقق رشد تولید و رونق اقتصادی قرار دارد، استان خراسان جنوبی با صدور مجوزهای بی‌نام به‌عنوان یکی از استان‌های پیشرو در زمینه تسهیل سرمایه‌گذاری شناخته می‌شود.

ذاکریان در پایان گفت: مأموریت اصلی اداره کل امور اقتصادی و دارایی، ایجاد بستر امن، شفاف و سریع برای سرمایه‌گذاری است و در این مسیر، هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی نتایج مثبتی به همراه داشته است.

وی تأکید کرد: اجرای کامل طرح مجوزهای بی‌نام، ضمن کاهش زمان صدور مجوز، موجب افزایش رقابت‌پذیری، جذب سرمایه‌گذاران جدید، رشد اشتغال و تحقق توسعه متوازن در سطح استان خواهد شد.