برداشت 45 هزار تن مرکبات در استان بوشهر

به گزارش خبرنگار مهر، خسرو عمرانی در جمع خبرنگاران اظهار داشت:چهار هزار و300 هکتار از باغات استان بوشهر در سال جاری زیر کشت مرکبات قرار داشته است که پیش‌بینی می‌کنیم بیش از 45 هزار تن انواع مرکبات از این سطح زیر کشت برداشت شود.

وی از شهرستان جم به عنوان قطب مرکبات استان بوشهر یاد کرد و افزود: عمده تولید مرکبات استان بوشهر در شهرستان جم با تولید 25 هزار تن است که دارای عملکرد 16هزار و 500 کیلوگرم در هکتار است و انواع مرکبات شامل لیموترش، پرتقال، نارنج، لیموشیرین و نارنگی در این شهرستان تولید می‌شود.

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر اضافه کرد: از سطح سه‌هزار و 91 هکتار باغات لیموترش استان بوشهر 27 هزار تن لیمو برداشت شد که بیشترین برداشت لیموی استان در شهرستان جم با تولید 16 هزار تن و بعد از آن شهرستان دشتستان با تولید هفت‌هزار تن است.

وی به زمان برداشت مرکبات در استان بوشهر اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: برداشت مرکبات از ارقام پرتقال، نارنج، لیموشیرین و نارنگی از اواسط آبان شروع و تا دیماه ادامه دارد.

عمرانی در ادامه بیان داشت: در سال گذشته تعداد دو هزار و 395 اصله نهال یارانه‌ای مرکبات به ارزش 19هزار و 900 میلیون ریال خریداری و بین متقاضیان توزیع شده است.

وی با بیان اینکه شال گذشته 42 هزار تن مرکبات در استان بوشهر تولید شده بود، گفت: مشکلات اصلی باغات مرکبات استان کمبود شدید کمی و کیفی منابع آبی، بروز گسترده پدیده سرمازدگی در سال گذشته، افزایش شدید هزینه‌های تولید و اصلاح ارقام است.